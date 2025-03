Cathay Pacific publie un bénéfice annuel en légère hausse en 2024

( AFP / ANTHONY WALLACE )

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a publié mercredi un bénéfice annuel en légère hausse en 2024, et annoncé être revenue à "100% de ses vols d'avant la pandémie", malgré l'annulation de 90 d'entre eux après l'incendie d'un moteur sur l'un de ses appareils.

L'année 2024 marquait la "deuxième année consécutive de solides performances financières" pour Cathay Pacific, s'est réjoui dans un communiqué le président de la compagnie Patrick Healy.

Cathay affiche un bénéfice attribuable de 9,9 milliards de dollars de Hong Kong (près d'1,17 milliard d'euros) en 2024, contre 9,8 milliards de dollars de Hong Kong l'année précédente.

"Notre solide résultat financier du second semestre a été tiré par une demande de fret élevée, des volumes de passagers plus élevés, des prix du carburant plus bas et une meilleure efficacité des coûts par rapport à l'année précédente", a précisé M. Healy.

Après des années de pénurie de personnel, la compagnie aérienne a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de recruter 4.000 personnes, pour atteindre un total d'environ 34.000 employés d'ici la fin de l'année 2025.

Cathay comptait moins de pilotes en 2024 qu'avant la pandémie de Covid, selon le quotidien South China Morning Post.

Bloomberg a rapporté en janvier que la compagnie avait lancé un appel d'offres pour l'acquisition de nouveaux avions, après avoir commandé en août au moins 30 Airbus A330-900 pour un prix catalogue de plus de 10 milliards d'euros.

Le même mois, Cathay annonçait avoir achevé un voyage de deux ans pour revenir à "100% de ses vols d'avant la pandémie".

En septembre, la compagnie avait dû inspecter l'ensemble de sa flotte immobilisée à la suite de l'incendie d'un moteur fabriqué par Rolls-Royce, qui équipe ses Airbus A350, et réparer plusieurs de ses aéronefs.

Un total de 90 vols avaient été annulés, sur des liaisons entre Hong Kong et Singapour, Taipei, Tokyo ou encore Bangkok.