Cathay Pacific prolonge la suspension de ses vols pour Dubaï et Ryad

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé mardi prolonger la suspension jusqu'au 31 mai de ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Ryad, en raison de la poursuite de la guerre au Moyen-Orient.

( AFP / PETER PARKS )

Cathay Pacific a indiqué dans deux communiqués distincts que tous ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dubaï étaient annulés jusqu’au 31 mai 2026 inclus, "compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient".

La compagnie a précisé que les clients concernés par ces changements avaient été informés et qu’elle "suivait la situation de près et resterait flexible". Les clients souhaitant modifier leurs vols à destination ou en provenance du Moyen-Orient ne seront pas soumis à des frais de réservation, de réacheminement ou de remboursement.

Cathay a également annoncé mardi qu'elle renforcerait ses liaisons entre Hong Kong et Paris, ainsi qu'avec Zurich, "afin de répondre à la forte hausse de la demande pour l'Europe".

La compagnie a ajouté des liaisons vers Londres ce mois-ci. Elle a indiqué avoir constaté une "augmentation générale" de la demande provenant d’autres régions, les voyageurs recherchant des alternatives aux itinéraires qui dépendent fortement des hubs du Moyen-Orient.

Cathay Pacific, qui a par ailleurs doublé les surcharges carburant sur la plupart de ses liaisons en raison de la flambée des prix du pétrole, avait suspendu tous ses vols vers Dubaï et Riyad en mars et avril à la suite du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran le 28 février.