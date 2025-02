information fournie par So Foot • 07/02/2025 à 09:26

Catastrophe, Football Manager 25 ne sortira pas

Pour la révolution, il faudra attendre.

Annoncé en grande pompe depuis deux ans , Football Manager 25 ne sera pas. Initialement retardé de plusieurs mois en novembre, avec une sortie prévue en mars, le jeu a simplement été annulé, à la suite de « très nombreuses discussions en interne et de mûres réflexions avec SEGA » . Un coup dur pour la monture, alors que le nouvel opus veut être le marqueur d’une nouvelle ère pour le jeu, notamment en termes de graphismes . Dans un communiqué, les développeurs de FM annoncent qu’ils se lancent déjà dans la préparation de la prochaine édition, mais précisent aussi pourquoi ils ont pris une telle décision. « Avec le lancement de FM25, nous avions pour objectif de créer le bond visuel et technique le plus impressionnant de la série pour toute une génération, afin de poser les fondations pour une nouvelle ère », avancent-ils.…

JF pour SOFOOT.com