 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catastrophe ferroviaire en Espagne: début du deuil national, la famille royale attendue sur place
information fournie par AFP 20/01/2026 à 11:33

L'un des deux trains qui ont déraillé sur le site de l'accident ferroviaire mortel à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 19 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

L'un des deux trains qui ont déraillé sur le site de l'accident ferroviaire mortel à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 19 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

L'Espagne a entamé mardi un deuil national de trois jours après la collision tragique de deux trains ayant fait au moins 41 morts dimanche soir en Andalousie (sud), où est attendue à la mi-journée la famille royale pour témoigner son soutien aux familles des victimes et aux rescapés.

Sur le site du drame, les recherches se poursuivent dans les carcasses des deux trains, réduits en partie en tas de ferraille, faisant craindre un bilan plus élevé.

Le nombre de personnes décédées "est passé à 41", a annoncé dans la matinée le gouvernement régional andalou, précisant que 39 personnes, dont quatre enfants, restaient hospitalisées.

Treize personnes, des adultes, sont toujours en soins intensifs, selon cette source.

- Bilan total toujours inconnu -

Le roi d'Espagne Felipe VI et son épouse Letizia sont attendus à partir de 12h20 (11h20 GMT) à Adamuz, petite bourgade paisible d'Andalousie désormais au coeur de l'actualité, a annoncé la maison royale.

Le couple royal doit ensuite se rendre à Cordoue, à 35 kilomètres de là, notamment à l'hôpital Reina Sofía, qui soigne certains des blessés de l'accident.

L'un des deux trains qui ont déraillé sur le site de l'accident ferroviaire mortel à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 19 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

L'un des deux trains qui ont déraillé sur le site de l'accident ferroviaire mortel à Adamuz, dans le sud de l'Espagne, le 19 janvier 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

Les autorités ont déjà prévenu que le bilan de la tragédie pourrait encore augmenter, car les équipes de secours sont encore à la recherche d'éventuels corps restés coincés dans les trains.

L'entité publique chargée du suivi de la catastrophe (CID) avait indiqué lundi soir que les autorités avaient reçu 43 signalements pour disparition de la part de proches de victimes. Cinq personnes mortes ont déjà été identifiées au cours d'autopsies, a ajouté cette source.

Le nombre total de victimes pourra être connu "avec certitude" dans "les prochaines 24 à 48 heures", avait estimé lundi soir le président régional andalou, Juan Manuel Moreno, dont le gouvernement est en première ligne dans la gestion de la catastrophe. Cela signifie que le bilan définitif serait connu au plus tard mercredi.

Dimanche à 19H45 (18H45 GMT), les trois dernières voitures d'un train de l'opérateur privé Iryo allant vers Madrid (nord) avaient déraillé et s'étaient déportées sur la voie d'à coté, avant d'être percutées violemment par un train de la Renfe, la compagnie nationale espagnole, qui circulait dans l'autre sens en direction de Huelva (sud).

Les deux trains à grande vitesse, qui allaient à plus de 200 km/heure au moment de la collision, transportaient au total plus de 500 passagers.

- Quelle cause ? -

Les débats se concentrent désormais sur les causes de cet accident "extrêmement étrange", selon les termes employés par le ministre des Transports, Oscar Puente.

Un centre d'aide d'urgence près du site de la catastrophe ferroviaire d'Adamuz, le 19 janvier 2026 en Espagne ( AFP / CRISTINA QUICLER )

Un centre d'aide d'urgence près du site de la catastrophe ferroviaire d'Adamuz, le 19 janvier 2026 en Espagne ( AFP / CRISTINA QUICLER )

La collision est survenue dans une ligne droite, sur une portion de voie rénovée, alors même que trois trains étaient passés au même endroit "20 minutes avant" sans que "personne ne signale la moindre anomalie sur la voie", a affirmé le ministre mardi matin.

L'enquête, avait-il dit lundi, doit déterminer si la rupture d'un tronçon de la voie, visible sur certaines photos, est "la cause ou la conséquence" du déraillement du train Iryo qui a entraîné la collision.

Ce qui était certain à ce stade, c'est que la vitesse des trains n'était pas en question et que "l'erreur humaine (était) pratiquement écartée", avait assuré lundi le président de la Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Il en avait déduit que la faute était peut-être due "au matériel roulant d'Iryo ou à un problème d'infrastructure".

Localisation et schéma de la collision le 18 janvier 2026 près d'Adamuz, en Andalousie (Espagne), entre un train Iryo à destination de Madrid et un autre train à grande vitesse de Renfe circulant dans l'autre sens en direction de Huelva ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Localisation et schéma de la collision le 18 janvier 2026 près d'Adamuz, en Andalousie (Espagne), entre un train Iryo à destination de Madrid et un autre train à grande vitesse de Renfe circulant dans l'autre sens en direction de Huelva ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Face à l'émotion, le Premier ministre Pedro Sánchez a promis une "transparence absolue" et "la vérité" sur cette catastrophe, qui bouleverse le pays plus de dix ans après un autre déraillement meurtrier, qui avait fait 80 morts en 2013 près de Saint-Jacques-de-Compostelle (nord-ouest).

Un premier rapport préliminaire sur l'accident pourrait être publié dans "deux ou trois mois", avant une version définitive dans un délai maximal d'un an, a précisé mardi César Franco, président du Conseil des ingénieurs industriels.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 11:58

    C'est vraiment très triste , mes pensées vont aux familles meurtries par cet accident

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des tentes de secours installées à Kiev pour les habitants privés de chauffage et d'électricité, le 19 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )
    Une nouvelle attaque russe prive de chauffage près de la moitié de Kiev
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:09 

    Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite

  • Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )
    Une tempête solaire majeure touche la Terre
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:07 

    Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre congolais Patrice Lumumba tient une conférence de presse à Léopoldville le 12 août 1960 ( AFP / - )
    Assassinat de Lumumba: sa famille à Bruxelles pour obtenir "justice et vérité"
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:02 

    Y aura-t-il un procès en Belgique dans le dossier Lumumba? La famille de l'ex-Premier ministre congolais assassiné a dit mardi son espoir d'obtenir enfin "justice et vérité", lors d'une audience judiciaire cruciale à Bruxelles, soixante-cinq ans après les faits. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank