Catastrophe ! CR7 s'éloigne de son objectif des 1000 buts !

Mais comment va-t-il surmonter ce traumatisme ? Alors qu’il s’est fixé la mission d’inscrire un millier de buts avant de prendre sa retraite, Cristiano Ronaldo pensait avoir franchi un cap ce vendredi soir en inscrivant le 982 e de sa carrière face à Al Faisaly en championnat saoudien. Un but de la tête sur un coup-franc de João Felix qui lui a finalement été retiré… au profit du défenseur brésilien Andrei Girotto qui inscrit donc un CSC qui ne fait pas les affaires des statistiques du Portugais.

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JD pour SOFOOT.com