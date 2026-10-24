Catastrophe ! CR7 s'éloigne de son objectif des 1000 buts !
Mais comment va-t-il surmonter ce traumatisme ? Alors qu’il s’est fixé la mission d’inscrire un millier de buts avant de prendre sa retraite, Cristiano Ronaldo pensait avoir franchi un cap ce vendredi soir en inscrivant le 982 e de sa carrière face à Al Faisaly en championnat saoudien. Un but de la tête sur un coup-franc de João Felix qui lui a finalement été retiré… au profit du défenseur brésilien Andrei Girotto qui inscrit donc un CSC qui ne fait pas les affaires des statistiques du Portugais.
Embed t.co…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer