Carton rouge très sévère entre la Juve et Galatasaray
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 22:37

Justifié ou pas ? Un carton rouge très discutable vient d’être sorti par João Pinheiro, arbitre des débats entre la Juventus et Galatasaray. Dès les premières secondes de la seconde période entre les deux équipes, Loyd Kelly est monté très haut dans les airs pour prendre le dessus sur Baris Yilmaz et prendre le ballon de la tête. Le défenseur anglais est malencontreusement retombé sur la cheville de son adversaire , contraignant l’arbitre à exclure Kelly sur deuxième carton jaune, malgré la gestuelle complètement involontaire de ce dernier. Le geste est impressionnant, mais bien involontaire.

Red card shown to Lloyd Kelly — he is furious and feels it was accidental after challenging for a header and landing awkwardly on the opponent’s ankle. pic.twitter.com/md6FhQRcZg…

TJ pour SOFOOT.com

