Carney minimise l'idée d'une réduction des livraisons de pétrole canadien vers les États-Unis dans le contexte de la guerre commerciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version avec les commentaires de Carney aux paragraphes 1, 4 à 6, et les paragraphes de contexte 2 à 3 et 7)

Le Premier ministre Mark Carney a minimisé mercredi l’idée de restreindre les livraisons de pétrole aux États-Unis pour se donner un moyen de pression dans une guerre commerciale, affirmant que cela nuirait à la réputation du Canada.

Le président Donald Trump, qui a déjà imposé une série de droits de douane à l'encontre du Canada, a déclaré mardi qu'il ne se souciait pas de renouveler l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il menace également de prendre une nouvelle série de mesures punitives dans le courant du mois.

La semaine dernière, M. Carney a déclaré que lui-même et M. Trump avaient convenu d’intensifier les négociations commerciales, ajoutant que toutes les options étaient sur la table si les États-Unis mettaient à exécution leur dernière menace tarifaire.

Le Canada est un important exportateur de pétrole brut vers les États-Unis et M. Carney, en réponse à une question sur l’utilisation potentielle du pétrole comme levier de transactions, a rejeté cette idée.

“Il est important d’être un fournisseur fiable. Les Canadiens sont fiables. On peut leur faire confiance… Nous exportons de nombreux produits et matières premières. L’une des plus importantes, voire la meilleure, est la confiance”, a-t-il déclaré.

“Les gens nous font confiance, et donc, lorsque l’on est le fournisseur d’une matière première essentielle, d’un service essentiel, il faut vraiment bien réfléchir avant d’envisager de cesser de fournir.”

La province de l’Alberta, qui fournit la majeure partie du pétrole expédié vers les États-Unis, a également déclaré qu’elle n’accepterait aucune mesure visant à restreindre les exportations de pétrole ou à imposer des droits à l’exportation.