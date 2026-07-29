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La journaliste russe Xenia Fedorova visée par un arrêté d'expulsion
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 20:11
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Xenia Fedorova dans les studios de RT France à Boulogne-Billancourt, près de Paris

Xenia Fedorova dans les studios de RT France à Boulogne-Billancourt, près de Paris

La journaliste russe ‌Xenia Fedorova, considérée comme une propagandiste du Kremlin en France, est ​visée par un arrêté d'expulsion des autorités françaises, a déclaré mercredi le ministère de l'Intérieur, confirmant une information de Libération.

Ancienne présidente et ​directrice de l'information de la chaîne de télévision Russia Today France (2017-2022), Xenia Fedorova, 45 ​ans, intervient depuis 2025 sur CNews ⁠et Europe 1 et écrit dans le JDNews, médias dont ‌l'industriel conservateur Vincent Bolloré est propriétaire. RT France est interdite de diffusion dans l'Union européenne depuis 2022.

"Nous vous ​confirmons que Xenia Fedorova ‌est visée par un arrêté d'expulsion du ministère ⁠de l'Intérieur", a-t-on déclaré Place Beauvau.

Les groupes Canal+ et Lagardère, qui emploient la chroniqueuse, ont dénoncé dans un communiqué "une atteinte particulièrement grave ⁠à la liberté ‌d'expression et au pluralisme des opinions".

"La liberté d'expression ne ⁠se défend pas uniquement lorsque les opinions exprimées font consensus. ‌Elle se défend précisément lorsqu'elles dérangent ou suscitent la ⁠contradiction", peut-on lire.

Xenia Fedorova, que l'exécutif français présente ⁠comme une "propagandiste patentée", ‌a vu son titre de séjour renouvelé pour dix ans en ​2024, comme révélé par Le Monde ‌en mai dernier.

Selon l'arrêté ministériel d'expulsion remis mercredi par la préfecture de police de ​Paris à l'avocat de Xenia Fedorova, dont Libération publie des extraits, le "comportement" de cette dernière "porte atteinte aux intérêts fondamentaux ⁠de l'Etat" et sa présence en France "constitue pour ce motif une menace particulièrement grave et actuelle pour l'ordre public".

La journaliste est notamment accusée de relayer "un discours de désinformation et de déstabilisation" visant à "manipuler l'opinion publique".

(Rédigé par Sophie Louet, avec Brice Makini et Zhifan Liu , ​édité par Benjamin Mallet)

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8 commentaires

  • 21:41

    loto78 Ce qui est évident c'est qu'il s'est lâché lors de son second quinquennat on a maintenant cerné sa véritable personnalité, je n'en dirai pas plus.

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