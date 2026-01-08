 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carlos Baleba : stronger thing
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 22:46

Carlos Baleba : stronger thing

Carlos Baleba : stronger thing

Il ne serait pas surprenant de le voir dans l'équipe type de cette CAN tant ses prestations crèvent l'écran. Milieu de terrain de Brighton et du Cameroun de 22 piges, Carlos Baleba est en train de se faire un nom sur le continent africain et ne devrait plus tarder à débarquer chez un mastodonte de Premier League. Surtout s'il fait mal au Maroc.

2022. Carlos Baleba vient de fêter ses 18 ans et s’apprête à faire le grand saut pour un voyage en Europe jusqu’à Lille. Un gamin plein de potentiel et chargé d’attentes. Le talent camerounais quitte l’École de Football des Brasseries du Cameroun, à Douala, où il est entré à 13 ans après avoir été repéré lors d’un tournoi organisé par l’académie. Douala, c’est ici où la pépite des Lions Indomptables est née et a grandi, dans le quartier d’Akwa, au nord de la ville. Une enfance marquée par la maison familiale qui avait terminé complètement calcinée, épisode qu’il n’a pas oublié, et, évidemment, par le foot. Il débute au Futur Soccer, à Douala. Il est alors ailier droit, mais arrête vite le foot à cause d’une blessure qui l’empêche de marcher normalement. Il reprend finalement, toujours à Douala, du côté de Bepanda et Grand Moulin. Avant, donc, que le numéro 10 de l’époque ne soit repéré par les Brasseries du Cameroun.

De Balepa à Baleba

Mais si le jeune Baleba a vite fait du foot une religion, c’est surtout à cause de son père, Eugène… Balepa. Oui, avec un P. « Je ne sais pas pourquoi, pour mon petit frère et moi, ça a été remplacé par un B » , racontait Baleba à son arrivée au LOSC. Le paternel a été footballeur, avec même un essai effectué à l’AS Saint-Étienne à son époque, avant de jouer en Afrique du Sud et au Cameroun. Mais si Balepa n’a pas forcément eu la carrière dont il rêvait, pour son fils, il était en mission. « Depuis tout petit, je suis programmé pour ça, pour devenir professionnel , assurait Carlos Baleba dans une interview sur le site du LOSC. Il y a des choses que mon père me faisait faire, qui étaient difficiles, comme porter des charges lourdes ou courir pendant plusieurs heures. Tout le monde lui disait : « C’est encore un enfant, il ne faut pas faire. » Quand je suis entré à l’académie, il m’a laissé la première année, puis, vu qu’il est entraîneur aux Brasseries du Cameroun, il m’a repris en charge à mes 14 ans en me proposant des programmes de musculation et de courses. »

Tous propos recueillis par TC, sauf mentions.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mbappé est attendu pour la finale Real Madrid-Barça
    Mbappé est attendu pour la finale Real Madrid-Barça
    information fournie par So Foot 09.01.2026 00:26 

    Un voyage express en Arabie saoudite ? Cela ne dérange pas Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid devrait bien faire partie du groupe pour la finale de la Supercoupe d’Espagne contre Barcelone, ce week-end. Après la victoire de son équipe contre l’Atlético de ... Lire la suite

  • Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe
    Guendouzi s'engage officiellement au Fernerbahçe
    information fournie par So Foot 09.01.2026 00:13 

    Le voyage continue pour Mattéo. Comme attendu, Matteo Guendouzi a officiellement signé son contrat ce jeudi avec le Fenerbahçe . Après deux ans et demi en Italie, l’international français de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club stambouliote ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG
    Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG
    information fournie par So Foot 09.01.2026 00:03 

    Aux larmes olympiens. Après la cruelle défaite de l’OM contre le PSG au Trophée des champions, Roberto De Zerbi a fait comprendre que le match et le scénario lui avaient fait très mal. Comme Facundo Medina, effondré après avoir perdu aux tirs au but, le coach italien ... Lire la suite

  • Jonathan Clauss prolonge à Nice
    Jonathan Clauss prolonge à Nice
    information fournie par So Foot 08.01.2026 23:56 

    Tout va très vite dans le football. Jonathan Clauss, dont le contrat devait s’arrêter cet été, a pris tout le monde de court ce jeudi en prolongeant officiellement avec l’OGC Nice jusqu’en 2028 selon un communiqué publié par le club. Un choix étonnant quand on ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank