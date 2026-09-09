Carlos Alcaraz, tenant du titre, éliminé en quarts de finale par Ben Shelton

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L'Espagnol Carlos ​Alcaraz, numéro trois mondial et tenant du titre à ​l'US Open, a été éliminé ​en quarts de ⁠finale du dernier tournoi ‌du Grand Chelem de l'année, s'inclinant en ​cinq ‌sets face à l'Américain ⁠Ben Shelton (6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7)), la tête ⁠de série ‌numéro huit.

Carlos Alcaraz rejouait ⁠pour la première ‌fois depuis plusieurs ⁠mois à l'US Open - ⁠déjà marqué ‌par le forfait pour ​blessure avant ‌le début du tournoi du numéro un ​mondial Jannik Sinner - en raison ⁠d'une blessure au poignet qui l'a tenu éloigné des courts.

(Shrivathsa Sridhar à New York, Version française Benoit ​Van Overstraeten)