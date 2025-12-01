 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde
information fournie par So Foot 01/12/2025 à 14:51

Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

Et puisse le sort vous être favorable.

À six mois de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Carlo Ancelotti a dévoilé l’un des critères qu’il prendra en compte pour constituer sa liste . Interrogé par Esporte Record de TV Record , le sélectionneur du Brésil ne prendra que des joueurs au top de leurs capacités : « Il y a beaucoup de très bon joueurs, je dois choisir ceux qui sont à 100%. »

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La photo de Pedri en boîte de nuit a-t-elle été générée par une IA ?
    La photo de Pedri en boîte de nuit a-t-elle été générée par une IA ?
    information fournie par So Foot 01.12.2025 15:42 

    Pedri joue-t-il à FIFA en boîte de nuit ? C’est en tout cas la question qui passionne X depuis dimanche soir. Un compte par plus de 33 000 personnes, a publié une image du milieu espagnol en boîte de nuit , accompagné de deux femmes, les yeux rivés sur son écran. ... Lire la suite

  • Claude Boli : « Bellingham est trop élégant pour être le héros ouvrier que l’Angleterre aime »
    Claude Boli : « Bellingham est trop élégant pour être le héros ouvrier que l’Angleterre aime »
    information fournie par So Foot 01.12.2025 15:42 

    Jude Bellingham est devenu le visage d’une Angleterre qui se rêve championne du monde mais cette incarnation fait visiblement débat. Les tabloïds s’en mêlent, son sélectionneur aussi, et les mots de Ian Wright résonnent comme un rappel brutal à l’ordre social du ... Lire la suite

  • Pas de Lille à la télévision pour la prochaine journée de Ligue Europa
    Pas de Lille à la télévision pour la prochaine journée de Ligue Europa
    information fournie par So Foot 01.12.2025 13:19 

    Les Dogues privés de télé. Le 11 décembre prochain se déroulera la sixième journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Une journée qui va voir le LOSC (11 e ) recevoir les Young Boys de Berne (26 e ) . Selon L’Équipe , Canal+ a informé le club lillois que la ... Lire la suite

  • À Nantes, l'épidémie de Castro
    À Nantes, l'épidémie de Castro
    information fournie par So Foot 01.12.2025 13:15 

    Comme en 2024, 2023, 2022, 2021 et avant, Nantes stagne en bas de classement. Et pense à virer son entraîneur. Pour éviter le jour sans fin, il reste à la famille Kita une solution : maintenir Luis Castro à son poste. À Nantes, les marronniers fleurissent reviennent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank