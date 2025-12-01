Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

Et puisse le sort vous être favorable.

À six mois de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Carlo Ancelotti a dévoilé l’un des critères qu’il prendra en compte pour constituer sa liste . Interrogé par Esporte Record de TV Record , le sélectionneur du Brésil ne prendra que des joueurs au top de leurs capacités : « Il y a beaucoup de très bon joueurs, je dois choisir ceux qui sont à 100%. » …

CDB pour SOFOOT.com