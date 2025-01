Carlo Ancelotti aurait fait son choix concernant le tireur de penalty

Spoiler : Ce ne devrait pas être Kyk’s.

Selon une information de la Cadena Cope , Carlo Ancelotti aurait tranché au sujet du nom du tireur de penalty. L’entraîneur du Real Madrid opterait pour Vinicius Junior, et non pour Kylian Mbappé. Argument de poids pour le Brésilien : il est le seul à avoir réussi l’intégralité de ses tirs au but cette saison (4/4) . Ce point n’avait pas encore été fixé, puisqu’avant ce choix, ils étaient trois à se partager cette tâche : Vinicius, Mbappé et Jude Bellingham.…

TM pour SOFOOT.com