Caqueret, le Petit Prince sans couronne

Maxence Caqueret a officiellement quitté Lyon pour s’engager avec Côme. Le milieu de terrain a joué 184 matchs avec les Gones, dont une finale de Coupe de la Ligue (2020) et une de Coupe de France (2024). Arrivé à l’OL quand il avait 11 ans, il s’en va en laissant de bons souvenirs, mais sans avoir marqué l’histoire du club.

Samedi 21 décembre, stade du Hainaut. L’antre du VAFC accueille exceptionnellement l’Entente Feignies Aulnoye pour un 32 e de finale de Coupe de France de gala contre l’Olympique lyonnais. Maxence Caqueret est titulaire, ce qui ne s’était plus produit depuis un mois et demi. Scotché sur le banc des remplaçants, le milieu de terrain n’a plus joué depuis trois semaines. Ce match doit lui permettre de revenir dans le débat. Après 45 minutes, 15 ballons perdus et un carton jaune, le numéro 6 rentre aux vestiaires. Il ne reviendra pas sur la pelouse, laissant sa place à Rayan Cherki pour la deuxième période, officiellement en raison d’une blessure à la cuisse. Sa dernière apparition sous le maillot lyonnais. Loin de la sortie que l’on imaginait pour l’ancienne pépite de l’Académie, qui portait encore le brassard de capitaine au mois de novembre contre Hoffenheim.

La jeunesse triomphante

Certains y verront les 16,5 millions d’euros arrivés dans les caisses de l’OL, une épine en moins dans la perspective du passage ô combien risqué devant la DNCG. D’autres se désoleront de voir celui qui devait incarner l’avenir du club quitter le Rhône dans l’anonymat. À seulement 20 ans, avec tout juste une dizaine de matchs professionnels dans les pattes, Caqueret avait illuminé le Final 8 de la Ligue des champions en 2020 – et offert un beau coup de pub au Pento.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com