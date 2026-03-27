Capello trouve encore le moyen de taper sur l'Italie après la victoire

Une victoire mais des doutes. Malgré la victoire de l’Italie sur l’Irlande du Nord en demi-finale de barrages de la Coupe du monde 2026 jeudi (2-0), Fabio Capello s’est montré critique envers la Nazionale .

Dans les colonnes de La Gazzetta Dello Sport , l’ancien tacticien italien a souligné un manque d’intensité important des hommes de Gennaro Gattuso en première période : « Ce qui m’a frappé, c’est le manque de rythme, surtout en première mi-temps. Nous étions lents et manquions d’intensité. L’Irlande du Nord est une équipe modeste mais attentive ; elle a mis à mal notre sang-froid dans les derniers mètres » .…

CT pour SOFOOT.com