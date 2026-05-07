 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cannes 2026: Eye Haïdara, maîtresse de cérémonie toute en "sincérité"
information fournie par AFP 07/05/2026 à 09:00

L'actrice Eye Haïdara à Saint-Sébastien en Espagne le 20 septembre 2025 ( AFP / ANDER GILLENEA )

L'actrice Eye Haïdara à Saint-Sébastien en Espagne le 20 septembre 2025 ( AFP / ANDER GILLENEA )

Eye Haïdara ne s'était "jamais imaginée dans ce rôle-là". Mardi soir, l'actrice de 43 ans va succéder à Laurent Lafitte en tant que maîtresse de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes, une marque d'estime qu'elle considère comme "un honneur".

L'an passé, son prédécesseur avait promis "d'injecter un peu d'humour" dans cette soirée au ton traditionnellement solennel, qui réunit tout le gratin du cinéma mondial.

Eye Haïdara prendra le contre-pied : "Je ne suis pas humoriste, donc je veux y aller avec de la sincérité et de la passion", explique-t-elle à l'AFP.

"En tout cas, ce sera moi", prévient la comédienne, en pleine préparation de son discours, aidée de plusieurs plumes choisies avec soin.

Face à un public venu des quatre coins du monde, dont la plupart ne parlent pas français et ne partagent pas les mêmes références, "on n'est pas sur un spectacle de stand-up, loin de là", s'amuse l'actrice révélée au grand public dans la comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache "Le sens de la fête", sorti en 2018.

- Carrière variée -

L'actrice Eye Haïdara à Marrakech au Maroc le 6 décembre 2025 ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

L'actrice Eye Haïdara à Marrakech au Maroc le 6 décembre 2025 ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

Le film, dans lequel elle partageait l'affiche avec des acteurs à la longue carrière comme Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche ou Jean-Paul Rouve, avait fait 3 millions d'entrées.

Ce nouveau visage du cinéma a ensuite enchainé les projets, collaborant avec Cédric Klapisch, Michel Hazanavicius ou Lisa Azuelos. Récemment, elle était à l'affiche de "La Maison des femmes", de Mélissa Godet, sur une structure d'accompagnement des femmes victimes de violence.

"La comédie sociale m'attire", expliquait-elle en 2022, au moment de la sortie des "Femmes du square", un long-métrage sur des nounous africaines au service de familles bourgeoises qui tentent de défendre leurs droits.

"Si on fait du cinéma, il faut aussi qu'il y ait des cœurs qui battent", poursuit auprès de l'AFP l'actrice qui vient du théâtre et a tourné chez Godard ("Film Socialisme", 2010).

Bientôt à l'affiche d'un film d'espionnage ("Mata"), elle sera aussi à Cannes pour défendre "L'objet du délit", le dernier film d'Agnès Jaoui présenté hors compétition, sur les répétitions d'un opéra perturbées par une accusation d'agression sexuelle.

"Le cinéma me plait dans sa globalité. Peut-être que le film d'horreur sera moins évident pour moi, encore que...", ajoute celle qui dit ne pas vouloir s'enfermer dans un genre ou un type de rôle.

- Actrice engagée -

L'actrice Eye Haïdara le 8 septembre 2025 à Deauville dans le Calvados ( AFP / Loic VENANCE )

L'actrice Eye Haïdara le 8 septembre 2025 à Deauville dans le Calvados ( AFP / Loic VENANCE )

Lorsqu'on l'a appelée pour lui proposer d'animer la cérémonie d'ouverture, elle a été "très touchée". "J'ai dit oui tout de suite. En me disant +t'es folle+, mais en même temps c'est génial, c'est super, c'est joyeux", énumère-t-elle.

Depuis, elle est traversée "de vagues d'émotion un peu diverses et variées mais très fortes: du trac, du stress, de l'angoisse, de la joie, de l'amusement dans le travail, un peu de tout".

Née en France de parents maliens, Eye Haïdara avait profité de sa participation au festival en 2018 pour dénoncer la sous-représentation des personnes noires au cinéma, en montant les marches aux côtés de 15 autres actrices noires ou métisses.

Première comédienne noire à animer la cérémonie d'ouverture à Cannes, elle a participé à la rédaction du livre "Noire n'est pas mon métier", dénonçant les discriminations et préjugés dans le milieu du cinéma français.

Dans un récent entretien à France Télévisions, diffuseur de l'évènement, Eye Haïdara a dit avoir eu une pensée pour Jeanne Moreau, la première femme maitresse de cérémonie à Cannes, lorsqu'on lui a proposé le rôle.

Pour elle, Cannes représente "le cinéma du monde, le rendez-vous où j'ai entendu résonner des noms de cinéastes depuis mon adolescence comme les frères Dardenne, Gus Van Sant".

"Ca m'a donné la curiosité d'aller découvrir leurs films et d'ouvrir ma curiosité sur le cinéma étranger".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Legrand poursuit sa croissance rentable au premier trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 10:08 

    Legrand a poursuivi au premier trimestre sa croissance à deux chiffres grâce aux centres de données et aux acquisitions, qui ont fait bondir son bénéfice net et son chiffre d'affaires, lui permettant de confirmer ses objectifs pour 2026, a-t-il annoncé jeudi. Le ... Lire la suite

  • LISI : Les résistances sont proches
    LISI : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 07.05.2026 10:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Transport aérien: "sans doute peu" de risque de pénurie de kérosène cet été (Lescure)
    Transport aérien: "sans doute peu" de risque de pénurie de kérosène cet été (Lescure)
    information fournie par AFP Video 07.05.2026 09:57 

    "A priori, il n'y a aucune crainte pour les mois qui viennent, mai, juin. Est-ce qu'il y a un risque au-delà ? Sans doute peu," assure le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'issue d'une réunion avec les compagnies aériennes sur l'approvisionnement des aéroports ... Lire la suite

  • Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, tirée par l'optimisme géopolitique et les résultats
    information fournie par Reuters 07.05.2026 09:52 

    Les principales Bourses européennes sont en ‌hausse en début de séance jeudi, portées par les résultats d'entreprise et la perspective d'un ​accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. À Paris, le CAC 40 gagne 0,64% à 8.352,59 points vers 07h25 GMT. À Francfort, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank