Pluie de stars attendue au festival de Cannes malgré la défection des grands studios

L'actrice australienne Cate Blanchett à Londres le 12 avril 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

Cate Blanchett, Javier Bardem, Léa Seydoux, John Travolta... Les stars du cinéma mondial ont rendez-vous à partir de mardi au 79e festival de Cannes, bulle cinéphile dans un monde en crise où les grands studios hollywoodiens brilleront par leur absence.

Un temps espérés, les nouveaux blockbusters de Steven Spielberg ("Disclosure Day") ou Christopher Nolan ("L'Odyssée") ne feront pas escale sur le tapis rouge cannois, qui avait accueilli l'an dernier l'ultime "Mission impossible" de Tom Cruise pour une retentissante avant-première mondiale.

Jusqu'à sa clôture le 23 mai, le plus grand festival du cinéma au monde pourra toutefois compter sur une armada de stars (Penélope Cruz, Adam Driver, Barbra Streisand, Marion Cotillard...) et une course à la Palme d'or mettant aux prises cinéastes de renom (Pedro Almodovar, James Gray, Cristian Mungiu...) et réalisateurs émergents.

Pour succéder au "Simple accident" du cinéaste iranien Jafar Panahi, sacré en 2025, le jury présidé par le maître sud-coréen de l'angoisse Park Chan-wook devra départager 22 films , retenus en compétition après le visionnage de 2.500 œuvres provenant de 141 pays.

L'acteur espagnol Javier Bardem à Los Angeles le 15 mars 2026 ( AFP / Jean Baptiste Lacroix )

Sur le papier, le cru 2026 fait la part belle aux fresques historiques qui revisitent la Résistance en France ("Moulin" de László Nemes), le régime de Vichy ("Notre salut" d'Emmanuel Marre) ou évoquent la guerre civile en Espagne ("La Bola Negra" de Javier Calvo et Javier Ambrossi).

"C'est une façon de ramener l'Histoire au présent", avait expliqué Thierry Frémaux, le délégué général du festival, en dévoilant la sélection 2026, qui compte 11 cinéastes jamais jusque-là retenus en compétition.

Ce vent d'air frais profite notamment à "L'Inconnue" d'Arthur Harari, primé à Cannes pour le scénario de la Palme d'Or 2023 "Anatomie d'une chute", ou à Rodrigo Sorogoyen, force montante du cinéma espagnol, qui présentera son "Être aimé" avec Javier Bardem en cinéaste démiurge.

La compétition ne néglige toutefois pas les habitués de la Croisette avec les films de deux Palme d'or, le Japonais Hirokazu Kore-eda et le Roumain Cristian Mungiu. Plusieurs fois en lice mais jamais primé, l'Américain James Gray revient à Cannes avec "Paper Tiger" et son duo de stars Scarlett Johansson et Adam Driver.

Déjà distingué à Cannes, le cinéaste russe en exil Andrei Zviaguintsev dissèque, lui, avec "Le Minotaure" les affres de la bourgeoisie russe confrontée à la conscription militaire dans un film tourné en Lettonie.

- Guerres et tensions -

L'acteur américain John Travolta à Hollywood en Californie le 18 avril 2024 ( AFP / Robyn BECK )

De fait, derrière le défilé des tenues de gala, les guerres en Ukraine ou au Moyen-Orient et les tensions géopolitiques devraient de nouveau surgir sur les écrans cannois après une édition 2025 scandée par les dénonciations de la guerre menée par Israël à Gaza.

"Cannes est politique quand les films sont politiques", avait déclaré en avril Thierry Frémaux, en écho aux critiques adressées à la Berlinale, accusée cette année d'indifférence face au sort des Palestiniens.

Parmi la centaine de films programmés à Cannes toutes sections confondues, le documentaire "Rehearsals for a Revolution" retrace quarante années de lutte contre la dictature des mollahs iraniens tandis que le film rwandais "Ben'Imana" explore les cicatrices creusées par le génocide des tutsi de 1994.

Côté français, hors compétition, "L'Abandon" suit les derniers jours du professeur Samuel Paty et "L'Affaire Marie-Claire" le combat de Gisèle Halimi contre la pénalisation de l'avortement. Le public cannois pourra aussi découvrir le premier volet du biopic à gros budget sur De Gaulle et, en ouverture du festival, le nouveau film onirique de Pierre Salvadori.

L'actrice espagnole Penelope Cruz le 26 février 2026 à Londres ( AFP / Brook Mitchell )

"Le cinéma est dans un état de productivité, de créativité, tout à fait formidable", estime Thierry Frémaux, minimisant l'absence des studios hollywoodiens à Cannes qui n'empêche pas John Travolta d'y présenter son premier film comme réalisateur ou les stars Woody Harrelson et Kristen Stewart de venir défendre le long-métrage de Quentin Dupieux "Full Phil".

Et l'IA dans tout ça? Le festival, qui décernera une Palme d'honneur au réalisateur néo-zélandais de la trilogie du "Seigneur des Anneaux" Peter Jackson et à la légende américaine Barbra Streisand, se pose comme lieu de résistance à cette technologie qui fait trembler l'industrie.

"L'intelligence artificielle est déjà entrée dans les studios (...). Nous ne fermons pas les yeux mais nous refusons qu'elle dicte sa loi au cinéma", a déclaré la présidente du festival de Cannes Iris Knobloch.