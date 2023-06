Cannabis : la vente et la consommation du HHC interdites dès mardi

Clap de fin pour le « cannabis légal ». L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rendu son verdict concernant la consommation de produits à base d'hexahydrocannabinol (HHC) ce lundi 12 juin. Actuellement en vente libre en France, ce dérivé du cannabis sera interdit à la vente et la consommation dès mardi, a annoncé l'agence dans un communiqué. La décision est justifiée par une étude démontrant « un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis ».

« Comme je m'y étais engagé, le HHC a été évalué et est aujourd'hui classé comme stupéfiant par l'ANSM », s'est réjoui le ministre de la Santé, François Braun, sur les réseaux sociaux. « Dès demain, la consommation et la vente du HHC seront interdites. Mon ministère est mobilisé pour protéger la santé des Français et lutter contre les addictions », poursuit-il.

Qu'est-ce que le HHC ?

Vendu sous différentes formes (fleurs, résines, bonbons…), le HHC est une drogue de semi-synthèse produite à partir d'extraits naturels de cannabis et fabriquée en laboratoire. Il s'obtient à partir du THC, la molécule psychoactive contenue dans le cannabis, auquel on ajoute des atomes d'hydrogène. HHC : ce qu'il faut savoir sur le cannabis de synthèse

Tout comme le cannabis pur, il procure des effets euphorisants et planants. Il présente aussi des risques pour ses utilisateurs : « Tremblements,

