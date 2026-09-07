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Canicule: vigilance orange maintenue jusqu'à mardi matin dans les six départements concernés
information fournie par AFP 07/09/2026 à 08:27
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Météo-France maintient jusqu'à mardi matin six départements en vigilance orange canicule, selon son dernier bulletin, qui annonce notamment des températures pouvant atteindre 39°C lundi dans le sud-est du pays ( AFP / Martin LELIEVRE )

Météo-France maintient jusqu'à mardi matin six départements en vigilance orange canicule, selon son dernier bulletin, qui annonce notamment des températures pouvant atteindre 39°C lundi dans le sud-est du pays ( AFP / Martin LELIEVRE )

Météo-France maintient jusqu'à mardi matin six départements en vigilance orange canicule, selon son dernier bulletin, qui annonce notamment des températures pouvant atteindre 39°C lundi dans le sud-est du pays.

Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Hérault, et Vaucluse resteront ainsi à l'orange jusqu'à 06H00 mardi, indique le prévisionniste, qui a enregistré le week-end dernier des températures inédites pour un mois de septembre dans plusieurs localités.

Des valeurs encore jamais atteintes pour un mois de septembre ont été très fréquemment enregistrées dimanche dans plusieurs villes comme Albi dans le Tarn (39,2°C), à Auch dans le Gers (38,4°C), à Aurillac dans le Cantal (34°) mais aussi en Bretagne à Quintenic (32,6°C), avait indiqué Météo-France à l'AFP dimanche soir. Plusieurs villes ont battu des records établis les jours précédents.

Lundi "les fortes chaleurs résistent sur le sud-est, et notamment du Languedoc à la vallée du Rhône avec des maximales atteignant encore 35 à 38°C, voire ponctuellement 39°C, tandis qu'une baisse interviendra sur le sud-ouest après le pic d'hier", indique l'organisme météorologique.

"Mardi les températures baisseront d'un cran sur le sud-est, avant une très nette baisse mercredi à la faveur d'une perturbation pluvio-orageuse", ajoute Météo-France.

Cet épisode intense est le dernier d'une série de vagues de chaleur enregistrées ces derniers mois.

Sur la seule période d'été, qui dure de juin à août pour les météorologues, le pays a connu trois vagues de chaleur dont l'une, fin juin, a atteint un record d'intensité et une autre, de fin juillet au mois d'août, a égalé avec 23 jours le record de la plus longue vague jamais enregistrée en France, qui datait de 1983.

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