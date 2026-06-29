Ukraine: sept morts dans des frappes russes

Evacuation d'un blessé après des frappes russes meurtrières sur Dnipro, en Ukraine, le 29 juin 2026 ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Des frappes russes sur les villes de Dnipro et Zaporijjia, dans l'est et le sud de l'Ukraine, ont fait au moins sept morts et plus d'une trentaine de blessés, ont indiqué lundi les autorités locales.

Une frappe de missile russe sur Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, a fait au moins cinq morts et 28 blessés lundi, dont "quatre dans un état critique", a indiqué lundi le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Des images publiées sur son compte Telegram montrent un bâtiment aux vitres brisées et un corps, flouté, au sol à côté de tâches de sang.

La police a précisé que l'attaque a touché "une entreprise privée" dans cette ville industrielle régulièrement ciblée par Moscou, et publié des images montrant des personnes évacuées sur des brancards.

Dans le sud du pays, deux personnes sont mortes et six ont été blessées, dont un enfant, dans une frappe de drone russe sur un bus dans la ville de Zaporijjia, a indiqué lundi le chef de l'administration militaire de la région du même nom, Ivan Fedorov.

Il a publié des images montrant un minibus dont l'arrière a entièrement explosé.

La Russie frappe quasi-quotidiennement l'Ukraine avec drones et missiles depuis le déclenchement de son invasion à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Kiev a de son côté intensifié ces derniers mois ses frappes sur la Russie et les territoires occupés par Moscou, alors que les négociations sous médiation américaine pour mettre fin à la guerre sont à l'arrêt.