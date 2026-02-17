Canal+ sort un documentaire sur Charles Biétry

Monsieur Canal. Ce mercredi, Canal+ diffusera un documentaire en hommage à Charles Biétry , intitulé « Génération Biétry ». Le célèbre journaliste sportif français, âgé de 82 ans et atteint de la maladie de Charcot, sera en effet mis à l’honneur par la chaîne cryptée. Directeur des sports de Canal+ à son lancement en 1984, Biétry a notamment commenté le premier match de football de l’histoire de la chaîne – FC Nantes-AS Monaco du 9 novembre 1984 aux côtés de Michel Denisot.

Bande-annonce de « Génération Biétry », merveilleux documentaire de @ClementRpl sur @charlesbietry , à voir à partir de mercredi sur la plateforme Canal+ 👇🏼 pic.twitter.com/PV6AStLNoJ…

AB pour SOFOOT.com