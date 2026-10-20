Suisse : les exportations grimpent de 2,6 % au 3T, confirmant leur reprise

Les exportations de la Suisse se sont accrues de 2,6 % au troisième trimestre, à 74,98 milliards de francs suisses (près de 80,9 milliards d'euros), confirmant la reprise du commerce extérieur amorcée au trimestre précédent, ont annoncé mardi les douanes.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les importations ont de leur côté atteint un niveau de record, grimpant de 1,8 % par rapport au trimestre précédent, pour se hisser à 61 milliards de francs, a indiqué l'office fédéral de la douane dans un communiqué.

La balance commerciale a refermé le trimestre sur un excédent de 14 milliards de francs suisses, contre 13,2 milliards au deuxième trimestre.

"Le commerce extérieur suisse a confirmé sa reprise amorcée au trimestre précédent", ont souligné les douanes dans leur communiqué.

Ce bond du commerce extérieur masque cependant une évolution hétérogène, avec d'un côté "une tendance positive" pour les exportations vers les marchés européens, en hausse de 8 %, et de l'autre un repli vers les États-Unis, où elles ont chuté de 13,5 % après un bond toutefois de 29,8 % au deuxième trimestre.

Les douanes observent "un léger mieux" vers l'Asie, où les exportations helvétiques ont progressé de 0,8 %, portées par une hausse de 4 % vers la Chine.

Par secteur, les exportations du secteur de la chimie et de la pharmacie, un pilier de l'économie suisse, ont augmenté de 1,6 % au troisième trimestre après un bond de 15,7 % au trimestre précédent.

Les exportations de machines, appareils et équipements électriques et électroniques, deuxième secteur d'exportation de la Suisse après la pharmacie, se sont de leur côté étoffées de 3,1 %, poursuivant leur croissance des deux trimestres précédents.

Au deuxième trimestre, le vif rebond de la chimie et de la pharmacie avait fait gonfler le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse. La croissance économique du pays avait accéléré à 1,5 % (contre 0,5% au premier trimestre), ce qui avait amené le ministère de l’Économie à rehausser ses prévisions pour 2026.

Mi-septembre, il avait dit tabler sur une progression du PIB de 1,7 % en 2026, contre une croissance de 0,9 % escomptée auparavant.

Au mois de septembre seul, les exportations du pays alpin se sont accrues de 1,5 %, à 23,2 milliards de francs, portées par une hausse de 0,5 % des produits pharmaceutiques.