Can Uzun, le crack turc qui aurait pu jouer pour l’Allemagne
La Mannschaft peut se mordre les doigts.
Artisan de la réussite de l’Eintracht Francfort dans ce début de saison (7 matchs, 6 buts, 4 passes décisives), le milieu offensif de 19 ans Can Uzun a fait l’année dernière ses débuts en sélection turque. Oui mais voilà, il aurait pu jouer … pour l’Allemagne. Née à Ratisbonne de parents turcs, la pépite de Francfort a la double nationalité. Il a finalement fait le choix du sang, ce que regrette grandement Rudi Völler, directeur sportif de la Mannschaft . …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
