Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
CAN : Pape Gueye envoie le Sénégal en quarts
information fournie par So Foot•03/01/2026 à 19:05
CAN : Pape Gueye envoie le Sénégal en quarts
Sénégal 3-1 Soudan
Buts : Gueye (30
e
et 45
e
+2) et Mbaye (77
e
) pour le Sénégal // Abdallah (6
e
) pour le Soudan
Une défaite, deux blessés, un carton rouge : l'ASM a commencé l'année de manière cauchemardesque à Louis II ce samedi contre Lyon (1-3). Monaco ne répond plus, pendant que l'OL de Paulo Fonseca s'accroche au bon wagon et à ses ambitions. Monaco 1 -3 Lyon Buts : ...
Lire la suite
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Dixième de Serie A en 2024-2025 en tant que promu, Côme continue de se faire une place au soleil . L’équipe coachée par Cesc Fàbregas a conforté sa sixième place ce samedi en battant l’Udinese (1-0). Son salut est venu de Lucas ...
Lire la suite
Champagne ! Incapable de gagner lors des 19 premières journées de championnat, Wolverhampton est sorti de son hibernation ce samedi contre un autre malade, West Ham (3-0). Le pauvre Alphonse Areola a servi de punching ball : Jhon Arias (4 e ), Hwang Hee-chan sur ...
Lire la suite
Ce premier week-end de l’année est placé sous le signe de l’émotion, dans plusieurs pays d’Europe, suite à l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) il y a trois jours. Plusieurs footballeurs ont été directement impliqués : Tahirys Dos Santos (Metz), le Luxembourgeois ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer