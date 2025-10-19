Camille a reçu 400.000 euros d’héritage et se demande comment le gérer

Avant de se lancer dans toutes ces démarches, Camille va prendre soin de valider ses plans avec un professionnel, pour être bien certaine que sa stratégie soit équilibrée et optimisée. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

La situation de Camille, qui perçoit un héritage inattendu

Comprendre le cadre patrimonial et fiscal de l’héritage



Rembourser le crédit immobilier: un soulagement immédiat

Une comparaison s’impose: faut-il rembourser son crédit de manière anticipée?



Le contrat d’assurance-vie: flexibilité totale et optimisation fiscale

Investir dans l’immobilier locatif: entre le rêve et la réalité



Le Plan d’Épargne Retraite (PER): préparer l’avenir tout en réduisant l’impôt



Camille veut combiner les stratégies pour un équilibre optimal

Camille, 45 ans, vit à Nîmes et travaille comme responsable marketing dans une entreprise de technologies. Célibataire et sans enfant, elle a toujours été indépendante financièrement. Elle a contracté un crédit immobilier de 270.000 euros il y a 7 ans, pour s’installer dans son 3-pièces avec terrasse en plein cœur de ville. Un jour, sa mère l’appelle pour lui annoncer le décès de sa tante Evelyne. Quelques jours après, elle découvre que sa tante avait prévu par testament de lui léguer un héritage financier de 400.000 euros. Très vite, elle réalise à quel point ce capital peut transformer sa vie et accélérer ses projets personnels.

Les questions affluent: Camille doit-elle rembourser son crédit immobilier? Investir dans un appartement locatif, elle qui aime tant dénicher la perle rare et décorer des intérieurs? Ou plutôt placer une partie sur un contrat d’assurance-vie? Faut-il alimenter un PER pour préparer sa retraite? Chaque option a ses avantages, ses contraintes et des implications fiscales et patrimoniales différentes. Pour Camille, chaque décision compte.

Première étape pour Camille: garder la tête froide et se renseigner sur le cadre légal et fiscal. En France, l’héritage est soumis aux droits de succession. Le montant de ces droits dépend du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire, et des abattements en vigueur. Camille, en héritant d’une tante, bénéficie d’un abattement spécifique de 15.932 euros avant imposition, selon l’article 779 du CGI. Au-delà de ce montant, le barème des droits de succession pour les successions hors ligne directe (entre oncles/tantes et nièces/neveux) est progressif:

- 35% sur la tranche de 15.932 euros à 552.324 euros,

- 45% de 552.324 euros à 902.838 euros,

- 60% au-delà.

Appliqué à un héritage brut de 400.000 euros, ce mécanisme implique des droits de succession de plus de 134.000 euros! Cela laisserait à Camille un capital net d’environ 266.000 euros, après imposition. Heureusement, la tante de Camille a été prévoyante: sur les 400.000 euros de patrimoine financier légués à sa nièce, elle en avait sécurisé 150.000 dans un contrat d’assurance-vie, en prenant soin de la désigner en tant que bénéficiaire dans la clause prévue à cet effet. Résultat: ces 150.000 euros échappent à l’imposition. Seuls les 250.000 euros restants sont imposables. Cela ramène les droits de succession pour Camille à environ 82.000 euros. Son capital net (sur cette tranche) remonte à 168.000 euros.

Au total, il reste 318.000 euros (150.000 euros + 168.000 euros) de capital net à Camille. C’est donc à partir de ce montant que Camille va pouvoir prendre ses décisions d’investissement.

Rembourser le crédit immobilier: un soulagement immédiat

Le premier réflexe pour Camille est de penser à son crédit immobilier. Elle pourrait en finir avec cette charge mensuelle: plus de 1200 euros par mois. Camille gagne 2900 euros par mois, ce serait donc un soulagement.

De plus, il lui reste seulement 170.000 euros à rembourser, sur 13 ans, à un taux moyen de 1,5% (Camille a eu la chance de contracter un emprunt lorsque les taux étaient encore faibles). Si elle rembourse immédiatement son crédit, elle économise plus de 33.000 euros d’intérêts. Le calcul est alléchant.

À noter La plupart des banques appliquent une indemnité de remboursement anticipé, souvent plafonnée à 3% du capital restant dû (ici, 5100 euros). Dans cette configuration, Camille économise plutôt 28.000 euros environ. Cela reste une somme conséquente à ses yeux.

Une comparaison s’impose: faut-il rembourser son crédit de manière anticipée?

L’option de r embourser immédiatement son crédit immobilier attire beaucoup Camille. Cependant, une collègue de travail lui ouvre les yeux, en faisant un calcul très simple. En plaçant ces 170.000 euros sur un produit d’épargne offrant un taux à 3% par an, Camille peut accumuler presque 60.000 euros de gains. Elle réalise qu’il est plus pertinent de continuer à profiter du taux bas dont elle bénéficie dans le cadre de son crédit immobilier, et de profiter en parallèle des taux plus généreux pratiqués actuellement sur les marchés.

Camille s’amuse alors à calculer combien elle pourrait gagner en 10 ans en plaçant ses 328.000 euros sur un contrat à 3%. Résultat: plus de 112.000 euros. La recherche de la meilleure solution reprend.

Le contrat d’assurance-vie: flexibilité totale et optimisation fiscale

En matière de placements financiers, le contrat d’assurance-vie reste incontournable. Camille en a toujours entendu parler, sans comprendre vraiment son fonctionnement. Elle se fait donc expliquer les choses en quelques points simples:

C’est un placement souple : elle peut placer de l’argent quand elle veut, selon les montants de son choix. Elle peut aussi retirer tout ou partie de son épargne, à tout moment.

: elle peut placer de l’argent quand elle veut, selon les montants de son choix. Elle peut aussi retirer tout ou partie de son épargne, à tout moment. C’est un placement flexible : elle peut définir ses objectifs et arbitrer, sur les conseils d’un professionnels, entre des fonds en euros sécurisés pour préserver le capital, des unités de compte pour diversifier et viser une performance supérieure sur le long terme.

: elle peut définir ses objectifs et arbitrer, sur les conseils d’un professionnels, entre des fonds en euros sécurisés pour préserver le capital, des unités de compte pour diversifier et viser une performance supérieure sur le long terme. Les débutants sur les marchés financiers sont concernés: elle peut opter pour la gestion sous mandat, qui consiste à déléguer la gestion de son contrat à un professionnel.

sur les marchés financiers sont concernés: elle peut opter pour la gestion sous mandat, qui consiste à déléguer la gestion de son contrat à un professionnel. Elle peut bénéficier d’une fiscalité avantageuse au bout de 8 années de détention du contrat: les gains sont soumis à l’impôt seulement lors des rachats, avec un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule

au bout de 8 années de détention du contrat: les gains sont soumis à l’impôt seulement lors des rachats, avec un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule Un contrat d’assurance-vie est un outil très puissant en matière de transmission du patrimoine. Les capitaux versés avant 70 ans transmis aux bénéficiaires désignés au contrat sont considérés hors succession, et sont exonérés à hauteur de 152.500 euros par bénéficiaire.

Le contrat d’assurance-vie coche vraiment toutes les cases pour Camille: elle y voit une excellente manière de faire fructifier son argent sur le long terme, en attendant de concrétiser des projets (un achat locatif, un grand voyage à travers le monde, la préparation de la retraite…) et en gardant en ligne de mire la question de la transmission. Camille est sans enfant, mais ses deux neveux et nièce seront ses héritiers.

Investir dans l’immobilier locatif: entre le rêve et la réalité

Depuis toujours, Camille nourrit un rêve: dénicher une «pépite»: un appartement ancien à retaper, le décorer selon ses goûts et le louer pour générer un revenu complémentaire. Avec son héritage de 328.000 euros, cette ambition devient concrètement réalisable.

L’immobilier locatif présente plusieurs avantages:

· Il apporte des revenus complémentaires: en investissant 150.000 euros dans un logement bien situé, rénové et mis en location, Camille peut percevoir entre 6000 et 7500 euros de loyers annuels, soit un rendement brut de 4 à 5 %. Ces revenus viendraient compléter son salaire actuel et pourraient servir à financer de futurs projets ou renforcer son épargne.

· Il permet de bénéficier d’avantages fiscaux: selon le type d’investissement choisi, Camille peut bénéficier de dispositifs incitatifs tels que le Malraux (réduction pour rénovation de biens historiques) ou le statut LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel). Cela permet d’amortir le bien et de diminuer l’imposition sur les loyers. Ces mécanismes permettent de concilier rentabilité immédiate et optimisation fiscale, tout en préparant une transmission patrimoniale avantageuse.

· C’est un outil de valorisation patrimoniale: l’immobilier reste un actif tangible, généralement moins volatil que les placements financiers. Sur le long terme, il peut s’apprécier et constituer un levier pour la retraite ou la constitution d’un capital futur.

Cependant, un tel projet a un revers de la médaille. Il est prenant en termes de gestion locative, de travaux, d’entretien et de suivi administratif. Camille devra bien évaluer sa disponibilité et ses compétences, et envisager de déléguer certaines tâches à un gestionnaire professionnel. Cela viendrait directement grever la rentabilité nette de l’opération. De plus, l’investissement locatif comporte un risque locatif (vacances, impayés): il convient de l’anticiper dans son plan financier.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER): préparer l’avenir tout en réduisant l’impôt

Pour Camille, l’héritage reçu représente non seulement une opportunité de sécuriser son présent, mais aussi de préparer son avenir à long terme. Le Plan d’Épargne Retraite (PER) individuel constitue un outil idéal pour conjuguer ces deux objectifs:

D’abord, il propose des avantages fiscaux immédiats: la déductibilité des versements effectués de son imposition annuelle. Le mécanisme opère dans la limite de 10% des revenus professionnels, ou 32.909 euros, en 2025). Par exemple: Camille verse chaque année 10.000 euros sur son PER. Elle économise 3000 euros d’impôts par an (10.000 euros x 30%, soit son taux marginal d’imposition, avec un salaire net de 2900 euros par mois).

Ensuite, les fonds versés et accumulés sur un PER constituent une épargne durable, spécifiquement dédiée à la retraite. En effet, les sommes qui y sont investies sont bloquées jusqu’à l’âge de la retraite (sauf situations spécifiques prévues par la loi, comme l’acquisition de la résidence principale, le décès ou l’invalidité du titulaire, le surendettement…). Cela limite le risque de consommation prématurée du capital.

Ce combo gagnant plaît beaucoup à Camille. Elle a toujours trouvé qu’elle payait beaucoup d’impôt, et a aussi une fâcheuse tendance à piocher dans son épargne pour assouvir quelques envies passagères.

Camille veut combiner les stratégies pour un équilibre optimal

Camille pourrait répartir son capital de manière équilibrée:

- 70.000 euros pour rembourser son crédit immobilier, parce qu’elle a vraiment envie de tirer un trait sur ce remboursement mensuel de 1200 euros par mois. Sa facture d’intérêts totale va tomber de 33.150 euros à 19.500 euros, soit une économie nette d’environ 13.600 euros, sans compter l’indemnité éventuelle de remboursement anticipé de 3% (2100 euros). Avec un montant restant de 100.000 euros à payer, il lui devra à la banque environ 730 euros par mois.

- 100.000 euros investis en assurance vie multi-supports, pour allier souplesse et performance. En cas de besoin, elle pourra puiser dans ces fonds. Toutefois, dans l’idéal, elle souhaite laisser son capital fructifier sur le long terme. Sans y toucher, en seulement 10 ans, Camille pourrait ainsi accumuler plus de 40.000 euros de gains.

- 120.000 euros dans un logement locatif, parce qu’elle souhaite vraiment s’engager dans ce projet. Ses conditions sont les suivantes: trouver une perle rare, avec des travaux de rénovation (pour maximiser le rendement et parce qu’elle adore ça), dans une toute petite copropriété, et surtout très bien située pour éviter les vacances locatives. Elle espère pouvoir en tirer un peu plus de 5500 euros de loyers par an, avec une rentabilité brute de 4,5%.

- 30.000 euros sur un PER, pour profiter d’avantages fiscaux et commencer doucement à préparer sa retraite.

De telle manière, Camille satisfait ses besoins de sécurité immédiate, s’octroie des revenus complémentaires, réduit ses impôts, s’assure la croissance de son patrimoine et anticipe sa transmission. Le tout, en se faisant plaisir et en réalisant des projets qui lui tenaient à cœur.



Avant de se lancer dans toutes ces démarches, Camille va prendre soin de valider ses plans avec un professionnel, pour être bien certaine que sa stratégie soit équilibrée et optimisée.