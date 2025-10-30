Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-Lyon

Le Paris FC possède décidément un drôle de public.

Dix jours après le fameux casse du Louvre – quatre cambrioleurs avaient réussi, en sept minutes chrono, à y dérober huit bijoux d’une valeur inestimable –, l’enquête a connu un nouveau tournant, ce mercredi. Et il a eu lieu… devant le stade Jean-Bouin, à Paris, alors que se disputait dans la soirée la rencontre entre le PFC et l’OL. En effet, quatre personnes ont été interpellés alors qu’elles se trouvaient dans la file pour pénétrer dans l’enceinte, rapportent France 2 et l’agence CLPRESS.…

JB pour SOFOOT.com