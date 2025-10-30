 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-Lyon
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 22:34

Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-Lyon

Cambriolage du Louvre : quatre suspects interpellés dans la file du stade Jean-Bouin avant PFC-Lyon

Le Paris FC possède décidément un drôle de public.

Dix jours après le fameux casse du Louvre – quatre cambrioleurs avaient réussi, en sept minutes chrono, à y dérober huit bijoux d’une valeur inestimable –, l’enquête a connu un nouveau tournant, ce mercredi. Et il a eu lieu… devant le stade Jean-Bouin, à Paris, alors que se disputait dans la soirée la rencontre entre le PFC et l’OL. En effet, quatre personnes ont été interpellés alors qu’elles se trouvaient dans la file pour pénétrer dans l’enceinte, rapportent France 2 et l’agence CLPRESS.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio
    Un bon gros nul des familles entre Pise et la Lazio
    information fournie par So Foot 30.10.2025 22:52 

    Pise 0-0 Lazio Malgré un match animé et des occasions de part et d’autres, Pise et la Lazio n’ont pas réussi à offrir de but à l’Arena Garibaldi (0-0), ce jeudi soir. Plus d’infos à venir… … JB pour SOFOOT.com

  • Armand Laurienté est toujours aussi fort sur coup franc
    Armand Laurienté est toujours aussi fort sur coup franc
    information fournie par So Foot 30.10.2025 22:02 

    Cagliari 1-2 Sassuolo Buts : S. Esposito (73 e ) pour Cagliari // Laurienté (54 e ) & Pinamonti (65 e ) pour Sassuolo Une victime de plus.… JB pour SOFOOT.com

  • Mathieu Valbuena : « La D2 grecque, c'est très difficile »
    Mathieu Valbuena : « La D2 grecque, c'est très difficile »
    information fournie par So Foot 30.10.2025 21:14 

    Combien de carrières aura Mathieu Valbuena ? Incapable de raccrocher les crampons malgré ses 41 berges, l’ex-international français a signé cet été dans l’équipe… réserve de l’Olympiakos , club dont il avait déjà porté les couleurs pendant quatre ans. Ce jeudi ... Lire la suite

  • La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur
    La Juventus officialise l'arrivée de son nouvel entraîneur
    information fournie par So Foot 30.10.2025 20:28 

    È nei vecchi pentoloni che si fa la zuppa migliore. Trois jours après l’éviction d’Igor Tudor , la Juventus a officialisé l’arrivée sur son banc de ce bon vieux Luciano Spalletti . L’entraîneur de 66 ans n’aura eu que trois mois de battement après son départ de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank