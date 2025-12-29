Camavinga, tout sauf ingrat

L’extrême droite cherchait une nouvelle polémique pour exister après celle du « Joyeuses fêtes ». Elle a sauté sur l’occasion lorsqu’Eduardo Camavinga a déclaré qu’il se sentait redevable envers l’Angola, son pays natal. Une manœuvre ridicule, d’autant que l’ancien Rennais a toujours clamé son amour et sa reconnaissance pour la France.

Eduardo Camavinga a profité de la trêve pour quitter Madrid et se rendre en Angola. Un joli clin d’œil à son histoire familiale puisque ses deux parents sont originaires de ce pays d’Afrique centrale, situé entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Camavinga y est lui-même né le 10 novembre 2002. « On vit dans un immense privilège, sans toujours s’en rendre compte. Profitez des vôtres pendant ces fêtes de fin d’année » , a-t-il écrit sur Instagram, en publiant des photos de son voyage sur place, avec des enfants, au musée ou aux côtés du secrétaire d’État Paul Madeira. Il a annoncé son intention d’y créer une école et une académie de football… ce qui lui a valu un torrent de haine en France.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com