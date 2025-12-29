Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Caen vire son coach et le remplace par un ancien international français
information fournie par So Foot•29/12/2025 à 13:08
Caen vire son coach et le remplace par un ancien international français
D’Ornano fout le Caen.
Quelques instants après l’officialisation de l’arrivée de Claude Puel à l’OGC Nice,
le SM Caen a annoncé se séparer de son entraîneur Maxime d’Ornano, qui sera remplacé par Gaël Clichy.
…
Captain America et les rumeurs avec Natasha Romanoff. La rumeur prenait de l’ampleur, Christian Pulisic a décidé de l’éteindre lui-même. Annoncé à tort en couple avec l’actrice Sydney Sweeney , le joueur de l’AC Milan a démenti publiquement sur Instagram. « S’il ...
Lire la suite
Buteur, capitaine et maintenant service après-vente. Quelques heures après avoir offert la victoire à l’Algérie face au Burkina Faso, Riyad Mahrez a aussi fait parler de lui sur les réseaux. Un supporter algérien, présent à Rabat, a signalé sur X avoir perdu une ...
Lire la suite
Liberdade, igualdade, fraternidade. Marquinhos a confirmé réfléchir très sérieusement à une demande de nationalité française. Installé en France depuis plus d’une décennie, le capitaine du Paris Saint-Germain a expliqué que les démarches étaient déjà en cours dans ...
Lire la suite
L’extrême droite cherchait une nouvelle polémique pour exister après celle du « Joyeuses fêtes ». Elle a sauté sur l’occasion lorsqu’Eduardo Camavinga a déclaré qu’il se sentait redevable envers l’Angola, son pays natal. Une manœuvre ridicule, d’autant que l’ancien ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer