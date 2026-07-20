Caen mise sur un ancien de la maison

Caen mise sur un ancien de la maison

Président Mbappé veut frapper fort en ce début de mercato. Englué en Ligue 3, Caen veut vite remonter dans l’échelon du foot français et tourner la page de nombreuses saisons compliquées .

Selon L’Équipe , Dennis Appiah, libre de tout contrat depuis son départ de Saint-Étienne va rejoindre le club normand . Lui qui a joué 21 matchs de Ligue 2 la saison dernière avec l’ASSE connaît bien Caen étant donné qu’il y a joué trois ans, entre 2013 et 2016, avant de partir à Anderlecht puis au FC Nantes.…

ABS pour SOFOOT.com