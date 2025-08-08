 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Caen commence fort et prend déjà la tête en National
08/08/2025

Caen commence fort et prend déjà la tête en National

Caen commence fort et prend déjà la tête en National

La Ligue 2 déjà dans le viseur.

Relégué après une saison catastrophique en Ligue 2 l’an dernier, le Stade Malherbe de Caen montre déjà les crocs. Avec l’objectif de retrouver la deuxième division le plus rapidement possible, les Normands ont envoyé un message à la concurrence en s’imposant largement face à Aubagne, sixième l’an passé, avec notamment un but de Yann M’Vila (3-0) . Le club de Kylian Mbappé prend déjà la tête du championnat grâce à une différence de but soignée.…

JF pour SOFOOT.com

  • Paul Pogba s’exprime sur son retour
    Paul Pogba s’exprime sur son retour
    information fournie par So Foot 08.08.2025 23:10 

    La Pioche touche au but. À l’occasion du dernier match de préparation de Monaco face à l’Inter, Paul Pogba a profité de la présentation de l’effectif de l’ASM pour s’arrêter donner quelques nouvelles au micro de beIN Sports. Et le moins que l’on puisse dire, c’est ... Lire la suite

  • Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge
    Estêvão réussi sa première à Stamford Bridge
    information fournie par So Foot 08.08.2025 22:37 

    Un match, un but ! Attendu comme l’une des grandes attractions de la saison à venir, Estêvão n’a pas tardé à faire frémir les supporter de Chelsea , lui qui a officiellement été présenté en début de semaine. Débarqué en provenance de Palmeiras , la pépite brésilienne ... Lire la suite

  • Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter
    Malgré Akliouche et une supériorité numérique, Monaco cale contre l’Inter
    information fournie par So Foot 08.08.2025 22:17 

    Monaco termine mal sa prépa. Alors qu’elle n’avait perdu aucun de ses sept (!) premiers matchs amicaux de l’été, l’ASM s’est plantée pour sa répétition générale avant la reprise de la Ligue 1, en s’inclinant à Louis II face à l’Inter (1-2) . Tout avait pourtant ... Lire la suite

  • Nzonzi retrouve l’Angleterre !
    Nzonzi retrouve l’Angleterre !
    information fournie par So Foot 08.08.2025 21:14 

    Joyeux homecoming comme ils disent ! Alors qu’il avait déjà annoncé la fin de son aventure en Iran pour des raisons de sécurité, Steven Nzonzi vient de trouver un nouveau point de chute, et il n’atterri pas en terre inconnue ! En effet, l’ancien romain, rennais ... Lire la suite

