Caen commence fort et prend déjà la tête en National
La Ligue 2 déjà dans le viseur.
Relégué après une saison catastrophique en Ligue 2 l’an dernier, le Stade Malherbe de Caen montre déjà les crocs. Avec l’objectif de retrouver la deuxième division le plus rapidement possible, les Normands ont envoyé un message à la concurrence en s’imposant largement face à Aubagne, sixième l’an passé, avec notamment un but de Yann M’Vila (3-0) . Le club de Kylian Mbappé prend déjà la tête du championnat grâce à une différence de but soignée.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer