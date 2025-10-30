Câbles: Prysmian améliore légèrement ses objectifs après un 3e trimestre record

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le numéro un mondial des câbles industriels Prysmian a légèrement amélioré jeudi ses objectifs annuels après un troisième trimestre record, bénéficiant notamment de la demande de câbles à haute tension pour la transition énergétique.

Le groupe italien vise désormais un excédent brut d’exploitation (Ebitda) entre 2,375 et 2,425 milliards d'euros pour l'année 2025, légèrement au-dessus de la fourchette annoncée précédemment.

L'ex-division câbles de Pirelli a dépassé au 3e trimestre les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+9,2% sur un an), dépassant les attentes des analystes qui le voyaient à 4,9 milliards, selon Factset.

Le bénéfice net a fortement progressé sur la même période, à 596 millions d'euros (+244,5%), notamment grâce à la vente d'une part de ses actions dans la société chinoise YOFC.

"La performance de ce trimestre, la meilleure de l'histoire de Prysmian, souligne que notre stratégie +Accélérer la Croissance+ nous place dans la meilleure position pour saisir toutes les opportunités du marché tout en favorisant le développement et la sécurité des infrastructures énergétiques et numériques", s'est félicité dans un communiqué le directeur général de Prysmian, Massimo Battaini.

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année atteint 14,7 milliards d'euros (+5,7% sur un an), pour un milliard de bénéfice net.

Prysmian a notamment été porté au troisième trimestre par les câbles à haute tension, souterrains et sous-marins (+39% sur un an) comme aériens (+14,8%).

Le principal secteur d'activité du groupe, dans les câbles à basse tension, est resté stable (+0,3%), une baisse dans l'automobile et les ascenseurs étant compensée par une hausse dans la construction et l'industrie, aux Etats-Unis notamment.

Le groupe a aussi accéléré et amélioré ses marges dans les solutions de connectivité, pour les centres de données par exemple (+13,3% de chiffre d'affaires au troisième trimestre), après avoir racheté le groupe américain spécialisé Channell au printemps 2025.