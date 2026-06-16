Ça chauffe déjà entre supporters Algériens et Argentins

Le match n’a même pas encore commencé que certains ont déjà décidé de le jouer avant l’heure. À la veille d’Argentine-Algérie, des supporters des deux pays se sont retrouvés à Times Square, à New York, pour un rassemblement d’abord festif, entre chants, drapeaux et fumigènes.

Mais la communion a fini par dérailler. Après quelques doigts d’honneur et insultes échangés, des supporters algériens et argentins en sont venus aux mains, obligeant la police à intervenir pour séparer tout ce beau monde. Plusieurs interpellations auraient eu lieu, sans qu’un bilan précis n’ait encore été communiqué.…

MJ pour SOFOOT.com