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Ça chauffe déjà entre supporters Algériens et Argentins
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 09:15

Ça chauffe déjà entre supporters Algériens et Argentins

Ça chauffe déjà entre supporters Algériens et Argentins

Le match n’a même pas encore commencé que certains ont déjà décidé de le jouer avant l’heure. À la veille d’Argentine-Algérie, des supporters des deux pays se sont retrouvés à Times Square, à New York, pour un rassemblement d’abord festif, entre chants, drapeaux et fumigènes.

Mais la communion a fini par dérailler. Après quelques doigts d’honneur et insultes échangés, des supporters algériens et argentins en sont venus aux mains, obligeant la police à intervenir pour séparer tout ce beau monde. Plusieurs interpellations auraient eu lieu, sans qu’un bilan précis n’ait encore été communiqué.…

MJ pour SOFOOT.com

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