 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

C4 : Strasbourg connaît ses adevrsaires
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 14:00

C4 : Strasbourg connaît ses adevrsaires

C4 : Strasbourg connaît ses adevrsaires

Cap sur l’Alsace.

Vainqueur de Brondby ce jeudi soir en barrages (2-3, 0-0 à l’aller), le Racing Club de Strasbourg connaît ses six adversaires pour cette Ligue Conférence 2025-2026 . Les Strasbourgeois défieront ainsi Crystal Palace, Jagiellonia, et Breidablik (domicile) , ainsi que le Slovan Bratislava, Aberdeen et Hacken (extérieur) . Crystal Palace – qui fait sa première apparition en phase régulière de coupe d’Europe – et le Slovan Bratislava – ayant participé à la dernière édition de la Ligue des champions (élimination au premier tour) – font office de gros morceaux.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Létang n'a pas apprécié le rapprochement entre Marseille et Zhegrova
    Olivier Létang n'a pas apprécié le rapprochement entre Marseille et Zhegrova
    information fournie par So Foot 29.08.2025 14:55 

    Tout rouge le président lillois. Depuis le début du mois d’août, l’Olympique de Marseille cherche à attirer dans ses rangs le Lillois Edon Zhegrova. À trois jours de la fin du mercato, les Phocéens auraient trouvé un accord contractuel avec le Kosovar ce vendredi, ... Lire la suite

  • Kenza Dali n’a pas compris sa mise à l’écart de l’équipe de France pendant l’Euro
    Kenza Dali n’a pas compris sa mise à l’écart de l’équipe de France pendant l’Euro
    information fournie par So Foot 29.08.2025 14:26 

    Kenza, tu lui parles pas d’âge. L’annonce de la liste des Bleues pour l’Euro 2025 a été une surprise pour tous les amateurs de football féminin, et encore plus pour Kenza Dali , internationale française aux 76 sélections. Cette dernière fait partie des cadres qui ... Lire la suite

  • Tirage clément pour Lille avec de beaux voyages
    Tirage clément pour Lille avec de beaux voyages
    information fournie par So Foot 29.08.2025 13:57 

    Réitérer le parcours de l’année dernière, voire mieux ? Après avoir brillé en Ligue des champions la saison passée (un joli parcours stoppé en huitièmes par Dortmund) le LOSC replonge cette année dans l’autre Coupe d’Europe, la Ligue Europa. Et le tirage au sort, ... Lire la suite

  • L’Olympique lyonnais face au Real Betis et à Salzbourg en Ligue Europa
    L’Olympique lyonnais face au Real Betis et à Salzbourg en Ligue Europa
    information fournie par So Foot 29.08.2025 13:51 

    Un passage en huitième pépouze ? Après leur joli parcours jusqu’au tragique quart de finale retour face à Manchester United (5-4, AP) la saison dernière, l’Olympique lyonnais découvrait ce vendredi ses adversaires en Ligue Europa . On rappelle que les Reds Devils ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank