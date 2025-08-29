C4 : Strasbourg connaît ses adevrsaires
Cap sur l’Alsace.
Vainqueur de Brondby ce jeudi soir en barrages (2-3, 0-0 à l’aller), le Racing Club de Strasbourg connaît ses six adversaires pour cette Ligue Conférence 2025-2026 . Les Strasbourgeois défieront ainsi Crystal Palace, Jagiellonia, et Breidablik (domicile) , ainsi que le Slovan Bratislava, Aberdeen et Hacken (extérieur) . Crystal Palace – qui fait sa première apparition en phase régulière de coupe d’Europe – et le Slovan Bratislava – ayant participé à la dernière édition de la Ligue des champions (élimination au premier tour) – font office de gros morceaux.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
