C1 : Y a-t-il plus de scores fleuves qu'avant ?

Cette troisième journée de Ligue des champions a été marquée par de nombreuses raclées, avec des buts à gogo et des matchs souvent à sens unique. La compétition s'est-elle déséquilibrée d'année en année ?

Le Barça face à l’Olympiakos (6-1), le PSV qui plie Naples (6-2), Liverpool à Francfort (1-5), Chelsea contre l’Ajax (5-1), le PSG à Leverkusen (2-7) : ce ne sont que des exemples des nombreuses victoires fleuves comptabilisées cette semaine en Ligue des champions. En trois journées et 54 rencontres disputées dans cette « phase de ligue », quinze succès par plus de trois buts d’écart ont même déjà eu lieu, dont huit (!) rien que lors de cette troisième journée. C’est beaucoup. Conséquence du changement de formule opéré la saison passée, avec plus de clubs engagés (36, contre 32 auparavant) et des matchs dans tous les sens ? Voyons cela en chiffre.

Plus de matchs, et plus de raclées

Alors que le taux de victoires fleuves (par au moins quatre buts d’écart, donc) gravitait autour des 5 % entre 2003 (passage à une seule phase de poules, au lieu de deux précédemment) et 2010, il a progressivement explosé au tournant de la décennie suivante, juste après un ajustement des tours de qualification (en 2009) permettant sur le papier aux championnats « mineurs » d’être mieux représenté en poules : 10,42 % dès 2010-2011, puis 14,59 % en 2016-2017 et même 16,67 % en 2022-2023. Avec chaque saison des maillons faibles capables de prendre taule sur taule pour gonfler les stats (le Legia Varsovie en 2016, Plzeň en 2022), mais aussi des cadors totalement inarrêtables (le PSG et ses 24 buts inscrits en 2017).…

(1) 6,25 % en 2003-2004



9,375 % en 2004-2005



6,25 % en 2005-2006



4,17 % 2006-2007



5,2 % en 2007-2008



4,17 % en 2008-2009



4,17 % en 2009-2010



10,42 % en 2010-2011



9,375 % en 2011-2012



5,2 % en 2012-2013



11,46 % en 2014-2015



11,46 % en 2015-2016



14,59 % en 2016-2017



12,5 % en 2017-2018



9,37 % en 2018-2019



11,46 % en 2019-2020



12,5 % en 2020-2021



13,54 % en 2021-2022



16,67 % en 2022-2023



4,17 % en 2023-2024



18 % en 2024-2025

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com