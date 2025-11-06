C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue

C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue

Les clubs français nous ont récemment habitué à mieux sur la scène européenne.

En effet, les défaites parisienne et marseillaise (sous fond de polémique) ont quelque peu terni la semaine des clubs français en Ligue des champions. Au classement, le PSG lâche le rythme des sans-faute (Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan) et tombe à la cinquième place, derrière le trio de tête et un Manchester City victorieux, entre autres grâce à Rayan Cherki.…

TJ pour SOFOOT.com