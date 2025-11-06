 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 00:49

C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue

C1 : le classement des clubs français à mi-parcours de la phase de ligue

Les clubs français nous ont récemment habitué à mieux sur la scène européenne.

En effet, les défaites parisienne et marseillaise (sous fond de polémique) ont quelque peu terni la semaine des clubs français en Ligue des champions. Au classement, le PSG lâche le rythme des sans-faute (Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan) et tombe à la cinquième place, derrière le trio de tête et un Manchester City victorieux, entre autres grâce à Rayan Cherki.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Forbs avec les forts
    Forbs avec les forts
    information fournie par So Foot 06.11.2025 02:43 

    Auteur de deux buts, passeur décisif et donc homme du match lors du spectaculaire 3-3 face au Barça ce mercredi, Carlos Forbs confirme son statut de curiosité du Club Bruges, toujours aussi habile à flairer les talents. Arrivé cet été avec l’étiquette de flop total, ... Lire la suite

  • « C'est un vol » : les réactions fusent à Marseille après le penalty non sifflé
    « C'est un vol » : les réactions fusent à Marseille après le penalty non sifflé
    information fournie par So Foot 06.11.2025 00:40 

    L’OM est-il maudit par l’arbitrage ? À l’issue d’un enchaînement complètement lunaire, et une main non sifflée puis le superbe but de Lazar Samardzic, l’OM a laissé filer la victoire à l’Atalanta en toute fin de match, dans une rencontre très frustrante. Forcément, ... Lire la suite

  • Vidéo : l'enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l'OM contre l'Atalanta
    Vidéo : l'enchaînement improbable qui a conduit à la défaite de l'OM contre l'Atalanta
    information fournie par So Foot 05.11.2025 23:22 

    Brutal. De la 89 e minute où la main évidente d’Ederson aurait dû permettre à l’OM de bénéficier d’un penalty pour essayer d’arracher la victoire, à la 90 e qui a vu l’entrant Lazar Samardžić marquer un but extraordinaire pour offrir les trois points à l’Atalanta ... Lire la suite

  • Le milieu Français de Manchester City Rayan Cherki célèbre son but mercredi soir en Ligue des champions, le quatrième de son équipe contre Dortmund. ( AFP / Oli SCARFF )
    Ligue des champions - Marseille s'enfonce, l'Inter tient le rythme des leaders
    information fournie par AFP 05.11.2025 23:20 

    L'Olympique de Marseille sans punch s'est incliné à domicile contre l'Atalanta Bergame (1-0) sur un but controversé mercredi pour la 4e journée de Ligue des champions où l'Inter Milan, vainqueur du Kairat Almaty (2-1), a réussi le carton plein comme le Bayern et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank