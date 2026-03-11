« C'était la bonne décision » : Igor Tudor assume sa gestion du cas Kinský

Une soirée à oublier pour Tottenham. Deux boulettes et 17 minutes ont suffi à Igor Tudor pour se faire une idée sur son gardien Antonín Kinský et le remplacer dans la foulée . Les Spurs ne s’en relèveront pas et s’inclinent 5-2 face à l’Atlético, ce mardi en huitièmes de finale aller de la C1.

Triste soirée pour le Tchèque, mais Igor Tudor assume toutes les responsabilités . « C’était ma décision. Après avoir vu ce qui s’est passé, c’est sûr que c’était une erreur (de l’aligner) , mais pour moi, c’était la bonne décision (de le sortir) . Changer de gardien après 20 minutes, ce n’est pas facile, mais c’est ce qui s’est passé » , explique le coach croate à TNT Sports.…

AR pour SOFOOT.com