information fournie par So Foot • 16/01/2025 à 14:06

C'était donc Christophe Kerbrat dans le costume de MasCoq ?

Les masques tombent.

Il fallait bien célébrer comme il se doit cette qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France aux tirs au but face à face à Annecy (1-1, 4 tab 3). Les joueurs du Stade briochin ont respecté les traditions et transformé leur vestiaire en dancefloor . Une euphorie à laquelle s’est greffée un coq déjà aperçu dans les stades de l’Euro ou les sites des JO : le fameux MasCoq . Les vidéos s’enchaînent, et quand la mascotte se déplume, c’est le vétéran Christophe Kerbrat, 38 ans, qui apparaît … Stupeur ! Ce serait donc l’ancienne idole de Guingamp, ayant un temps nettoyé les poulaillers pour boucler ses fins mois, qui était caché là-dessous pendant tout ce temps ?…

HG pour SOFOOT.com