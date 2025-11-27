C’est l’heure de la dernière chance pour Arne Slot
L’ultime ultimatum.
Après une (nouvelle) lourde défaite ce mercredi en Ligue des champions à domicile face au PSV Eindhoven (1-4), Liverpool est dos au mur . Les Reds ont perdu neuf de leurs douze derniers matchs, et se retrouvent « dans la merde » , comme l’a rappelé Curtis Jones à la fin de la rencontre de mercredi.…
CDB pour SOFOOT.com
