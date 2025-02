« C’est de l’incompétence, tout simplement », Éric Roy furieux contre l’arbitrage après Brest-PSG

Éric Roy et son amour pour les arbitres de Ligue 1, épisode 1000.

Brest et Paris ont livré un joli combat à Francis-Le Blé ce samedi après-midi, et le duel a tourné à l’avantage des Parisiens, portés notamment par un grand Ousmane Dembélé. Auteur du deuxième but de son équipe, l’ailier parisien aurait néanmoins pu voir sa réalisation être refusée pour une position de hors-jeu de Nuno Mendes , sans doute oubliée par le corps arbitral. C’est en tout cas ce qu’a regretté Éric Roy après la rencontre au micro de Bein Sports . « Prendre 5-2 sur ce match-là, avec ce but-là qui fait toute la différence alors qu’on est dans notre momentum, il n’y a rien de pire pour nous couper les jambes. Derrière, on prend 3-1, on a la chance, la niaque, la volonté de revenir à 3-2 malgré tout. Après, bien sûr, on joue notre va-tout sur les deux derniers buts. Mais c’est un véritable scandale ce deuxième but » , a-t-il lâché.…

AL pour SOFOOT.com