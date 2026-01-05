C'est bon, le calvaire de Rúben Amorim est terminé
Rouge de honte.
À peine un an après son arrivée à la tête de Manchester United, Rúben Amorim est déjà limogé. C’était dans les tuyaux de la presse anglaise depuis plusieurs heures, mais le club a eu l’amabilité de mettre fin à son supplice dès ce lundi matin , quelques heures après un triste nul à Leeds (1-1), un parmi tant d’autres.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
