ByteDance est en pourparlers pour vendre son unité de jeux Moonton pour plus de 6 milliards de dollars, selon certaines sources

Selon des sources, l'accord pourrait être signé au cours de ce trimestre, une fois les conditions clés convenues

La vente marque le retrait de Bytedance des jeux en ligne

L'évaluation de ByteDance a grimpé en flèche au cours de l'année écoulée

ByteDance est en pourparlers avancés pour vendre Shanghai Moonton Technology, le studio à l'origine du célèbre jeu mobile Mobile Legends: Bang Bang, au groupe saoudien Savvy Games, dans le cadre d'une transaction évaluée entre 6 et 7 milliards de dollars, selon les sources.

L'accord pourrait être conclu dès ce trimestre, a déclaré l'une des deux sources, qui a connaissance du dossier. Les deux entreprises sont parvenues à un accord initial sur les conditions générales de l'accord, a déclaré la seconde source.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

ByteDance, Moonton et Savvy Games n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters publie pour la première fois le montant de la transaction et le calendrier de l'éventuelle opération.

La vente de Moonton viendrait s'ajouter à la consolidation en cours dans l'industrie des jeux vidéo, alors qu'un certain nombre d'acteurs majeurs s'efforcent de dominer la propriété intellectuelle, de multiplier les canaux de distribution et de s'implanter sur les marchés mondiaux.

L'opération marquerait le retrait majeur de ByteDance des jeux en ligne.

Le groupe de médias sociaux a déclaré en 2023 qu'il avait décidé de restructurer son activité de jeux après un examen.

ByteDance a acheté Moonton en 2021 via son unité de jeux Nuverse, l'opération valorisant le studio à environ 4 milliards de dollars, a rapporté Reuters à l'époque, alors que le propriétaire de TikTok essayait de construire une entreprise de jeux internationale pour défier des rivaux plus importants.

Fondée en 2014, Moonton se décrit comme une entreprise mondiale de jeux vidéo axée sur le développement de jeux, l'édition et les sports électroniques, selon son site web.

L'entreprise compte plus de 2 000 employés et possède des bureaux en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, aux Philippines, en Amérique latine et en Chine.

Sur son site officiel, Moonton indique également que Mobile Legends: Bang Bang compte plus de 1,5 milliard d'installations et plus de 110 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et se classe parmi les 10 jeux les plus joués dans plus de 80 pays.

Savvy Games Group, détenu par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, est une société mondiale de jeux et de sports électroniques qui poursuit sa croissance par le biais d'acquisitions, d'investissements et d'entreprises commerciales, comme l'indique son site web.

Il a acquis Scopely, un fabricant de jeux mobiles basé à Culver City, en Californie, pour 4,9 milliards de dollars en 2023. Scopely a racheté la division des jeux du fabricant de Pokemon Go, Niantic, en mars, pour 3,5 milliards de dollars.

La cession prévue de Moonton intervient alors que la valorisation de ByteDance a grimpé en flèche au cours de l'année écoulée.

Les revenus de ByteDance au premier et au deuxième trimestre 2025 ont tous deux dépassé ceux de Meta META.O , propriétaire de Facebook et d'Instagram, ce qui en fait la première société de médias sociaux au monde en termes de ventes, selon Reuters.

ByteDance a lancé au troisième trimestre un rachat d'actions pour les employés à une valorisation de plus de 330 milliards de dollars, soit une hausse de 5,5 % par rapport au rachat précédent en mars, ont indiqué des sources.