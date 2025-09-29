Buteur face à Angers, Labeau-Lascary termine à l'hôpital

L’ascenseur émotionnel.

Tout avait bien commencé pour la première titularisation de Rémy Labeau-Lascary depuis 9 mois. D’abord avec un but dès la 26ᵉ minute de jeu face à Angers, un club qu’il avait rallié en prêt de Lens avant que son transfert ne soit invalidé en raison de l’encadrement salarial dont faisait l’objet le club de l’Anjou. Le Guadeloupéen de 22 ans a ensuite initié l’action du deuxième pion des Pirates, inscrit sur penalty par Romain Del Castillo. Mais cette après-midi parfaite a mal tourné quand ce dernier est sorti sur blessure suite à un contact vers l’heure de jeu. Touché au coude, Labeau-Lascary a ensuite pris la direction de l’hôpital pour passer des examens. …

TM pour SOFOOT.com