Buteur avec Newcastle, Nick Woltemade rejoint un cercle très fermé de joueurs allemands
Exit Isak, place à Woltemade !
Buteur victorieux pour sa première avec Newcastle, qui a aligné 80 patates pour l’enrôler à Stuttgart cet été, Nick Woltemade a déjà mis St James Park à ses pieds en permettant à sa nouvelle équipe de l’emporter contre les Wolves ce samedi (1-0). D’un but de la tête où il s’est employé de tout son long, l’attaquant allemand de 23 ans a réussi ses débuts en Premier League, tout en se permettant d’entrer dans un cercle très fermé.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer