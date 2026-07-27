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Burnham reçoit Zelensky, premier dirigeant étranger accueilli par le nouveau PM britannique
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 00:36
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Andy Burnham reçoit lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky, premier dirigeant étranger à être accueilli par le nouveau Premier ministre britannique, un choix destiné à souligner le soutien de Londres à Kyiv, a fait savoir le 10 Downing Street.

* Il est attendu que les deux dirigeants se rencontrent sur une base navale britannique, où des programmes de formation supervisés par l'armée britannique sont destinés à renforcer les capacités des troupes ukrainiennes sur les champs de bataille, ont dit les services d'Andy Burnham.

* La Grande-Bretagne se tient "au côté de l'Ukraine" et son soutien à Kyiv "demeure inébranlable", a déclaré le Premier ministre britannique dans un communiqué.

* Au cours de cette visite, Andy Burnham et Volodimir Zelensky vont rencontrer plus de 200 soldats et marins ukrainiens qui s'entraînent depuis trois semaines en Grande-Bretagne dans le cadre d'exercices de sûreté maritime destinés à préparer ces troupes à de futures missions en mer Noire.

* Depuis que la Russie a lancé en février 2022 une invasion de l'Ukraine, la Grande-Bretagne a apporté plus de 33 milliards de dollars d'aide à Kyiv, avec des soutiens militaires et non-militaires, a déclaré Downing Street.

(Paul Sandle; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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