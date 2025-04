Bukayo Saka est-il injouable ?

Danger numéro 1 pour le PSG, Bukayo Saka sera essentiel dans la quête d'une deuxième finale de Ligue des champions dans l'histoire des Gunners. Et cette question : Nuno Mendes et Paris peuvent-ils vraiment l'arrêter ?

Le Paris Saint-Germain sera-t-il en finale de la Ligue des champions s’il parvient à contrôler l’influence de Bukayo Saka ? On n’est pas catégorique à 100%, encore faut-il que Dembélé, Kvara et consorts fassent le boulot de l’autre côté du terrain face à William Saliba et David Raya. Mais une (bonne) partie du chemin sera certainement faite. « C’est l’animateur principal du jeu offensif d’Arsenal, résume Tom Williams, journaliste indépendant, qui travaille pour The Athletic et Canal+ . Il tire à peu près tous les corners et les coups francs côté droit, ce qui est bien sûr l’arme fatale des Gunners… »

La (petite) chance du PSG réside peut-être dans le fait qu’à 23 ans, Bukayo Saka n’est pas actuellement dans la meilleure forme de sa vie. Éloigné des terrains pendant trois mois pour une vilaine blessure à l’ischio-jambier entre fin décembre 2024 et fin mars 2025, l’international anglais (43 sélections, 12 buts) n’a pas retrouvé son impact statistique du début de saison (un petit but et aucune passe décisive sur ses cinq derniers matchs de championnat depuis son retour ; 11 buts et 12 passes décisives Premier League et Ligue des champions confondues cette saison). Il a même été victime d’une grosse semelle à Ipswich (20 avril, 4-0), qui a poussé Mikel Arteta à faire démarrer son prodige sur le banc mercredi dernier contre Crystal Palace. Sans que ce dernier ne joue les sauveurs lors de sa demi-heure passée sur le terrain (2-2, et cette inspiration géniale de Jean-Philippe Mateta pour égaliser).…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com