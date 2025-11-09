13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats

La plaque rendant hommage à Manuel Dias, tué le devant le Stade de France à Saint-Denis, près de Paris, et première victime des attentats du 13 novembre 2015, lors d'une cérémonie organisée le 13 novembre 2024 ( POOL / Ian LANGSDON )

Au pied du Stade de France embrumé, plus de 1.500 personnes se sont élancées dimanche matin dans une "course pour la liberté" sillonnant ensuite l'est parisien, reliant les lieux où, le 13 novembre 2015, des commandos du groupe Etat islamique tuaient 130 personnes et blessaient des centaines d'autres.

L'arche de départ a symboliquement été placée devant la plaque rendant hommage à Manuel Dias, tué devant l'enceinte sportive, première victime de la série d'attaques perpétrées il y a presque dix ans.

L'Association française des victimes du terrorisme a été à l'initiative de la manifestation, déclinée en une "marche de l'égalité" à Paris dans l'après-midi et un "village de la fraternité", installé sur le parvis de l'Hôtel de ville de la capitale.

L'idée de ce triptyque a germé dans l'esprit de Catherine Bertrand, vice-présidente de l'association, dans le sillon des Jeux olympiques de Paris 2024, "une euphorie collective", constellation de "moments extrêmement fédérateurs" qui fut réconfortante pour cette rescapée des attentats de 2015.

"C'est la France qui a été attaquée ce soir-là, ce n'est pas moi. Tout le monde est concerné de près ou de loin par les attentats du 13 novembre", rappelle-t-elle.

Contre la déferlante mortifère des jihadistes d'il y a dix ans, la course a été pensée comme "une vague positive qui passe par là, pour ajouter de la vie là où il y a eu des morts", explique Catherine Bertrand.

Elle tient également à "ne jamais oublier les victimes des attentats des terrasses et du Stade de France, qu'on oublie trop souvent", contrairement à celles du Bataclan.

Dans la nuée de coureurs qui s'échauffent avant le départ, Julie Leblanc tient à immortaliser sa matinée en prenant en photo son dossard, auréole du Stade de France en perspective.

"Cela passe très vite dix ans et ça a été marquant pour tout le monde, donc il ne faut pas l'oublier et on court pour ça," témoigne la jeune femme de 30 ans portant l'uniforme du jour: T-shirt orange floqué du logo "13-Unis", nom donné à la manifestation sportive.

Le Petit Cambodge et le Carillon, la Bonne Bière et Casa Nostra, le Bataclan, le Comptoir Voltaire, la Belle Equipe: la course de 16 kilomètres passe par les zones mémorielles et le peloton n'y est pas insensible.

"Je suis déjà passé sur certains de ces endroits dans mes sorties hebdomadaires", explique Eric Letranchant, coureur régulier, "mais avec tout cet engouement et ce soutien, ça risque effectivement d'être chargé d'émotion", reconnait l'homme de 62 ans.

Très émue, Sofia Dias, fille de la seule personne tuée le 13-Novembre au Stade de France, a été longuement applaudie par la foule transie par le froid matinal. "N'oublions pas les valeurs de la République," a-t-elle sobrement plaidé juste avant de donner le départ de la course.