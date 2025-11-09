 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

13-Novembre: une "course pour la liberté" sillonne les lieux des attentats
information fournie par AFP 09/11/2025 à 11:36

La plaque rendant hommage à Manuel Dias, tué le devant le Stade de France à Saint-Denis, près de Paris, et première victime des attentats du 13 novembre 2015, lors d'une cérémonie organisée le 13 novembre 2024 ( POOL / Ian LANGSDON )

La plaque rendant hommage à Manuel Dias, tué le devant le Stade de France à Saint-Denis, près de Paris, et première victime des attentats du 13 novembre 2015, lors d'une cérémonie organisée le 13 novembre 2024 ( POOL / Ian LANGSDON )

Au pied du Stade de France embrumé, plus de 1.500 personnes se sont élancées dimanche matin dans une "course pour la liberté" sillonnant ensuite l'est parisien, reliant les lieux où, le 13 novembre 2015, des commandos du groupe Etat islamique tuaient 130 personnes et blessaient des centaines d'autres.

L'arche de départ a symboliquement été placée devant la plaque rendant hommage à Manuel Dias, tué devant l'enceinte sportive, première victime de la série d'attaques perpétrées il y a presque dix ans.

L'Association française des victimes du terrorisme a été à l'initiative de la manifestation, déclinée en une "marche de l'égalité" à Paris dans l'après-midi et un "village de la fraternité", installé sur le parvis de l'Hôtel de ville de la capitale.

L'idée de ce triptyque a germé dans l'esprit de Catherine Bertrand, vice-présidente de l'association, dans le sillon des Jeux olympiques de Paris 2024, "une euphorie collective", constellation de "moments extrêmement fédérateurs" qui fut réconfortante pour cette rescapée des attentats de 2015.

"C'est la France qui a été attaquée ce soir-là, ce n'est pas moi. Tout le monde est concerné de près ou de loin par les attentats du 13 novembre", rappelle-t-elle.

Contre la déferlante mortifère des jihadistes d'il y a dix ans, la course a été pensée comme "une vague positive qui passe par là, pour ajouter de la vie là où il y a eu des morts", explique Catherine Bertrand.

Elle tient également à "ne jamais oublier les victimes des attentats des terrasses et du Stade de France, qu'on oublie trop souvent", contrairement à celles du Bataclan.

Dans la nuée de coureurs qui s'échauffent avant le départ, Julie Leblanc tient à immortaliser sa matinée en prenant en photo son dossard, auréole du Stade de France en perspective.

"Cela passe très vite dix ans et ça a été marquant pour tout le monde, donc il ne faut pas l'oublier et on court pour ça," témoigne la jeune femme de 30 ans portant l'uniforme du jour: T-shirt orange floqué du logo "13-Unis", nom donné à la manifestation sportive.

Le Petit Cambodge et le Carillon, la Bonne Bière et Casa Nostra, le Bataclan, le Comptoir Voltaire, la Belle Equipe: la course de 16 kilomètres passe par les zones mémorielles et le peloton n'y est pas insensible.

"Je suis déjà passé sur certains de ces endroits dans mes sorties hebdomadaires", explique Eric Letranchant, coureur régulier, "mais avec tout cet engouement et ce soutien, ça risque effectivement d'être chargé d'émotion", reconnait l'homme de 62 ans.

Très émue, Sofia Dias, fille de la seule personne tuée le 13-Novembre au Stade de France, a été longuement applaudie par la foule transie par le froid matinal. "N'oublions pas les valeurs de la République," a-t-elle sobrement plaidé juste avant de donner le départ de la course.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud, le 18 septembre 2003 à Paris, lors de l'enregistrement d'une émission de télévision ( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )
    Décès du journaliste Jean-Claude Guillebaud
    information fournie par AFP 09.11.2025 12:13 

    Le journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud, ancien lauréat du prix Albert Londres, est décédé samedi en Charente à l'âge de 81 ans, a-t-on appris dimanche auprès de sa famille et du journal Sud Ouest, son employeur historique. Jean-Claude Guillebaud avait ... Lire la suite

  • Le XV de France s'incline une nouvelle fois contre l'Afrique du Sud
    Le XV de France s'incline une nouvelle fois contre l'Afrique du Sud
    information fournie par France 24 09.11.2025 11:19 

    Malgré une supériorité numérique durant la deuxième mi-temps, le XV de France s'est lourdement incliné contre l'Afrique du Sud samedi soir au Stade de France. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux équipes depuis le quart de finale de la Coupe du ... Lire la suite

  • Le demi d'ouverture français Romain Ntamack (à gauche) et l'ailier français Damian Penaud à la fin du match contre l'Afrique du Sud, au Stade de France, le 8 novembre 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )
    XV de France: après la claque sud-africaine, une tournée à terminer
    information fournie par AFP 09.11.2025 11:01 

    Après la claque reçue contre les Springboks samedi soir (32-17), à Saint-Denis, le XV de France a une tournée à terminer, avec les Fidji et l'Australie au programme et le Mondial 2027 en Australie toujours en ligne de mire. Et pas question de "baisser la tête". ... Lire la suite

  • La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à l'Elysée le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Mercosur: la France "ne signera pas" un accord qui "condamnerait" ses agriculteurs, assure Genevard
    information fournie par AFP 09.11.2025 10:42 

    La France ne "signera pas un accord" qui "condamnerait" ses agriculteurs, a assuré dimanche la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, trois jours après des propos "positifs" d'Emmanuel Macron quant à un possible feu vert sur l'accord commercial entre l'UE et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank