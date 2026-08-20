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Budget: Lecornu dément certaines pistes d'économies
information fournie par AFP 20/08/2026 à 14:29
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Sébastien Lecornu, lors d'un déplacement à Mérignac, le 17 août 2026 ( POOL / Christophe ARCHAMBAULT )

Sébastien Lecornu, lors d'un déplacement à Mérignac, le 17 août 2026 ( POOL / Christophe ARCHAMBAULT )

Sébastien Lecornu a démenti jeudi certaines pistes d'économies évoquées ces dernières semaines, comme la suppression des APL pour les étudiants, assurant que le budget 2027 était "encore en préparation".

"Suppression des APL pour les étudiants, gel du RSA ou du minimum vieillesse, remise en cause du crédit d'impôt pour les services à la personne, hausse de l'impôt sur le revenu… Tout cela est faux !", dénonce M. Lecornu sur X.

Plusieurs organisations étudiantes se sont notamment inquiétées d'un rapport, commandé par le gouvernement, d'intégrer le revenu des parents dans le calcul des aides personnalisées au logement (APL) des étudiants.

"Le budget pour 2027 est encore en préparation. Les véritables décisions seront annoncées lorsqu’elles auront été prises, en transparence", assure le Premier ministre.

"Critiquer les décisions du gouvernement est légitime. En inventer pour inquiéter les Français ne l'est pas", dénonce-t-il.

Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, Sébastien Lecornu, qui avait jugé fin juillet "préoccupant, grave même", le niveau de la dette et du déficit du pays, est à la recherche d'économies pour son projet de budget 2027 qu'il tentera de faire adopter à l'automne par le Parlement.

S'il n'a pas fixé d'objectif de déficit, il s'était déjà dit fin juillet "pas très optimiste" sur la posssibilité de respecter un déficit à 5% du PIB en 2026 après 5,1% en 2025.

Budget France
Crise de gouvernement
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4 commentaires

  • 19:57

    A un moment ou à un autre, il va falloir fermer le robinet des aides sociales.
    Plus on attend, plus ce sera dur.

    Peut-être est il déjà trop tard car
    - moins de la moitié des français paient de l'impôt sur le revenu
    - plus de la moitié des français sont des parasites qui profitent plus des largesses de l'Etat qu'ils ne contribuent au fonctionnement de l'Etat

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