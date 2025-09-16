Budget 2026 : "La pression du PS est beaucoup plus forte" que celle de LR, met en garde Laurent Wauquiez

Les Républicains ont annoncé la couleur : ils ne soutiendront pas un gouvernement qui veut abroger la réforme des retraites ou instaurer la "taxe Zucman".

Laurent Wauquiez au Port-Marly, le 6 septembre 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le patron des députés LR Laurent Wauquiez s'inquiète que l'action du gouvernement soit trop influencée par le Parti socialiste et qu'il "n'y ait plus rien sur l'immigration, la sécurité ou l'assistanat" dans le budget, alors que les socialistes exercent une "pression beaucoup plus forte" sur Sébastien Lecornu que Les Républicains.

"Il faut être lucide: la pression du PS est beaucoup plus forte", a affirmé Laurent Wauquiez lors d'une réunion du groupe LR à l'Assemblée nationale, a indiqué à l' AFP un participant. "Et notamment une pression pour que dans le contrat il n'y ait plus rien sur l'immigration, la sécurité ou l'assistanat ", trois thèmes emblématiques des Républicains, a prévenu le député de Haute-Loire.

La main tendue par Sébastien Lecornu à la gauche pour trouver un accord qui lui éviterait la censure fait craindre à Laurent Wauquiez que l'opinion publique ne fasse plus la différence entre Les Républicains et la macronie. "Le gros danger, c'est une dissolution non seulement dans le macronisme, mais maintenant dans une forme d'UMPS", a-t-il affirmé, en allusion à la formule utilisée par Jean-Marie Le Pen pour décrire la gauche et la droite en contractant les noms des partis UMP et PS.

Le patron des députés LR a qualifié de "très habile politiquement" l'annonce par Sébastien Lecornu de la suppression des "avantages à vie" des ex-ministres dès 2026, tout en les jugeant insuffisants "par rapport aux enjeux budgétaires".

Pas de "chèque en blanc"

"Mais les bonnes intentions, on les a déjà eues avec Bayrou . C'est un peu 'un jour sans fin'", a-t-il prévenu, tout en appelant son parti à ne pas "lâcher" sa proposition de contrat de gouvernement. "Sinon, on va encore signer un chèque en blanc", a-t-il souligné, appelant à ne pas afficher "d'entrée les concessions qu'on est prêts à faire".

Des déclarations en contradiction avec celles de la porte-parole du parti Agnès Evren qui a affirmé sur franceinfo que la droite pourrait accepter de réduire l'effort d'économies à 35 milliards d'euros dans le budget 2026. "Nous considérons que 44 milliards d'économies (le montant prévu par François Bayrou pour le budget 2026) n'est pas un totem. On peut aujourd'hui le baisser en l'absence de majorité" à l'Assemblée nationale, a-t-elle déclaré.

"À 35-36 milliards, on reste dans les clous des engagements européens", a-t-elle estimé. Un tel montant avait également été évoqué dimanche par la présidente macroniste de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

En revanche, dans les discussions pour trouver un compromis avec la gauche, LR refusera la suspension de la réforme des retraites qui "serait une faute politique absolument majeure". LR s'opposera aussi à la mise en place d'une taxe Zucman, réclamée par les socialistes et qui prévoit une taxation de 2% par an des patrimoines de plus de 100 millions d'euros, a-t-elle déclaré.