Budget 2025 : Villeroy de Galhau regrette les "zizanies politiques"

Le gouverneur de la Banque de France a répété la nécessité de voter un budget "qui commence le redressement budgétaire", "une question d'intérêt national".

Francois Villeroy de Galhau, le 22 novembre 2024, à Francfort ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

"C'est important d'avoir une ligne d'horizon". A l'antenne de RTL , François Villeroy de Galhau a déploré mardi 17 décembre les "zizanies politiques" des dernières semaines, qui font planer l'incertitude sur le budget de l'Etat pour l'année à venir. Avertissant une nouvelle fois quant au risque "d'enfoncement progressif" du pays, le gouverneur de la Banque de France plaide pour une "première étape significative" vers la réduction du déficit public.

S'inspirer des bonnes pratiques des voisins

"On n'a pas besoin de tout faire d'un coup mais il faut une première étape significative en 2025", estimant il "faut un budget qui commence le redressement budgétaire, entre 5 et 5,5%".

"Je regrette nos zizanies politiques. C'est une question d'intérêt national, qui doit dépasser les intérêts personnels et partisans. Il faut un effort juste et partagé. Quand je compare aux autres pays européens, la France dépense beaucoup plus", note t-il, disant croire "profondément au modèle européen de service public et de solidarité sociale" (...). "Nos voisins arrivent à avoir à peu près le même résultat avec moins de dépenses", a t-il fait valoir.

Vendredi dernier, le gouverneur de la Banque de France avait par ailleurs indiqué qu'il y aurait "d'autres baisses de taux à venir l'année prochaine", au lendemain d'une troisième baisse d'affilée du loyer de l'argent par la Banque centrale européenne.