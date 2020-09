Budget 2021 : Pourquoi Bercy broie (un peu) moins du noir

La situation économique est un tout petit peu moins catastrophique que prévu. Dans le cadre du projet de budget 2021, qui sera formellement présenté le 28 septembre, le ministère de l'Économie et des Finances va relever timidement sa prévision de croissance pour cette année. Bercy table désormais sur une contraction de 10 % de l'activité en 2020 contre une prévision de 11 % en juin. Un chiffre plus prudent que l'estimation de l'Insee (9 %), de la Banque de France (8,7 %) ou de l'OCDE (9,5 %), et jamais enregistré depuis 1945 à cause de la crise sanitaire de la Covid-19.

L'année prochaine, le rebond serait ensuite de 8 %. Au total, fin 2021, le PIB serait en recul de 2,7 points par rapport au niveau atteint fin 2019, un niveau meilleur qu'envisagé il y a encore quelques mois (- 4 points). Le gouvernement espère combler cet écart en 2022, sans préciser à quel rythme exactement.

Pour soutenir ce scénario économique, Bercy s'appuie sur un effondrement de l'activité économique au second trimestre de l'année moins fort qu'initialement craint avec une chute de 13,8 %, selon l'Insee, et non de 17 %. En juillet et en août, la consommation s'est bien redressée également, notamment en biens durables, se félicite Bercy, ce qui devrait nourrir le rebond sur le troisième trimestre. En revanche, le ministère

