BTP: le groupe français NGE achète le leader du secteur en Uruguay, Saceem

Le groupe français de BTP Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE) doit réaliser sa plus grosse opération de croissance externe à l'international en acquérant le leader du marché uruguayen de la construction, Saceem, pour un montant non dévoilé, selon un communiqué publié mercredi.

( AFP / DAMIEN MEYER )

NGE va racheter avec Saceem le premier constructeur des ports et ponts de ce pays d'Amérique du Sud, spécialisé dans les infrastructures, les routes, l'énergie, l'industrie, les ouvrages hydrauliques et les télécommunications. Il a réalisé 350 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2024, soit un peu moins de 300 millions d'euros au cours de mercredi.

L'opération a été approuvée par les autorités locales compétentes, mais sa finalisation "reste soumise à des conditions suspensives usuelles", précise l'entreprise dans son communiqué.

NGE revendique 26.000 salariés dans 20 pays et 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Le groupe est détenu à 72% par ses fondateurs, son encadrement et ses collaborateurs, et à 28% par le fonds d'investissement français Montefiore.

L'acquisition de Saceem porterait le chiffre d'affaires international du groupe NGE à "un peu plus de 700 millions d'euros en 2025", et les 1.800 salariés de l'entreprise cible porteraient le total de salariés à l'international à 5.800.